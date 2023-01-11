شكرا لقرائتكم خبر عن هل تواجه صعوبة في النوم ليلاً في الشتاء؟ اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أن معظم الأشخاص ينامون في وقت متأخر من الليل خلال فصل الشتاء ويستيقظون في وقت باكر في الصباح، وهذا الأمر كان له علاقة بالتعرض لضوء النهار.وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع “indiatoday.

فمن المؤكد أن أنماط نومنا تشهد تحولا خلال فصل الشتاء، وعندما تصبح الأيام أقصر مصحوبة بنقص ضوء الشمس، حتى إيقاع الساعة البيولوجية لدينا يشهد تغيرًا في نومنا ووقت الاستيقاظ.

وقامت دراسة حديثة ، أجراها باحثون في جامعة واشنطن ، بقياس أنماط نوم الطلاب في الحرم الجامعي والتي أوضحت كيف يرتبط الخروج أثناء النهار بنومك.

ووجدت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Pineal Research ، أن طلاب UW ينامون خلال الساعات المتأخرة من اليوم ويستيقظون في وقت متأخر من الصباح في الشتاء، في الأشهر الباردة ، واجهت المدينة نهارًا محدودًا وكانت السماء ملبدة بالغيوم بشكل أساسي.

وقال هوراسيو دي لا إيجليسيا ، كبير مؤلفي الدراسة ، وأستاذ علم الأحياء بجامعة واشنطن، إنه على الرغم من أن أجسامنا لها إيقاع يومي طبيعي يخبرنا متى يجب أن نذهب إلى النوم ، إذا لم نحصل على ما يكفي من الضوء خلال النهار، خاصة عندما تكون الشمس خارجًا ، فهي تؤخر الساعة وتدفع وقت نومنا.

وتم استخدام أجهزة مراقبة المعصم كمقياس لأنماط النوم والتعرض للضوء على 507 طلاب جامعيين من 2015 إلى 2018، وأشار البحث إلى أن الطلاب كانوا ينامون نفس القدر تقريبًا من النوم كل ليلة بغض النظر عن الموسم، ولكن في الشتاء ، وخلال أيام الدراسة ، كان الطلاب ينامون بعد 35 دقيقة تقريبًا من الأيام الأخرى ويستيقظون ، في المتوسط ​​، بعد 27 دقيقة من الصيف.

فاجأ هذا الاكتشاف الفريق البحثي، الذي لاحظ أن المدينة تلقت ما يقرب من 16 ساعة من ضوء الشمس في الصيف وما يزيد قليلاً عن ثماني ساعات من ضوء الشمس في الشتاء.

وقال هوراسيو دي لا إيجليسيا: "كنا نتوقع أن يستيقظ الطلاب في الصيف في وقت لاحق بسبب كل الضوء المتاح خلال ذلك الموسم، وتمكن الباحثون من استنتاج أن شيئًا ما في الشتاء كان "يؤخر" الدورات اليومية للطلاب بناءً على بيانات نوم الطلاب، وبالنسبة للطلاب ، لاحظ الفريق أن الدورات اليومية ، وهي عملية الجسم للتغييرات الجسدية والعقلية والسلوكية في دورة مدتها 24 ساعة ، كانت تعمل بعد 40 دقيقة في الشتاء مقارنة بالصيف، و كان تفسير ذلك مركزًا على الضوء لهذا التأخير في الشتاء.

ويعمل الضوء أثناء النهار، وخاصة في الصباح، على تقدم ساعتك ، لذلك تتعب في وقت مبكر من المساء ، ولكن التعرض للضوء في وقت متأخر من النهار أو في وقت مبكر من الليل سيؤخر الساعة ، مما يؤدي إلى تأخير الوقت الذي ستشعر فيه بالتعب ، قال المؤلف الكبير.

لذلك ، فإن الوقت الذي تغفو فيه هو نتيجة الدفع والشد بين التأثيرات المعاكسة للتعرض للضوء في أوقات مختلفة من اليوم. قال هوراسيو دي لا إغليسيا: "إنه تأثير الدفع والسحب. وما وجدناه هنا هو أنه نظرًا لأن الطلاب لم يحصلوا على ما يكفي من التعرض للضوء في النهار في الشتاء ، فقد تأخرت ساعاتهم اليومية مقارنة بالصيف".

لا تشير الدراسة فقط إلى طلاب الجامعات ولكن إلى جميع أولئك الذين يتعرضون للضوء الاصطناعي عندما يكونون داخل منازلهم أثناء النهار.

"ما تظهره هذه الدراسة هو أننا بحاجة إلى الخروج ، حتى لفترة وجيزة وخاصة في الصباح ، للحصول على هذا الضوء الطبيعي، و في المساء ، قلل من وقت الشاشة والإضاءة الاصطناعية لمساعدتنا على النوم .