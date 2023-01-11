شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض متغير XBB 1.5 أكثر سلالات كورونا قابلية للانتقال حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متغير XBB 1.5 هو أحدث سلالة من متغير أوميكرون، والذي يقود حاليًا حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وبعض دول العالم، وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إنها تتابع السلالة الجديدة، وكشفت البيانات أن XBB 1.5 مسئول عن 40.5٪ من الإصابات الجديدة بكورونا، هذا هو السبب في أنه من الأفضل أن تظل يقظًا وتتخذ الإجراءات المناسبة ضد الفيروس، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

متغير "كراكن"

يُطلق على المتغير XBB 1.5 الفرعي اسم "Kraken" وتم تقديم هذا الاسم من قبل مجموعة من الخبراء من منظمة الصحة العالمية.تم تسمية السلالات السابقة على اسم الأبجدية اليونانية بما في ذلك Alpha و Beta و Delta و Omicron.

ومع ذلك ، فإن أحدث إصدار من XBB 1.5 يسمى Kraken ، وحش البحر الأسطوري.

سلالة كورونا الأكثر قابلية للانتقال حتى الآن

قالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لكورونا في منظمة الصحة العالمية، إنه أكثر المتغيرات الفرعية القابلة للانتقال التي تم اكتشافها حتى الآن.

والسبب في ذلك هو الطفرات الموجودة داخل هذا البديل الفرعي من أوميكرون ، مما يسمح لهذا الفيروس بالالتصاق بالخلية والتكاثر بسهولة.

ونحن قلقون بشأن ميزة نموها، لا سيما في بعض البلدان في أوروبا والولايات المتحدة في أمريكا الشمالية ، ولا سيما الجزء الشمالي الشرقي من الولايات المتحدة حيث حل XBB.1.5 محل المتغيرات المتداولة الأخرى بسرعة.

وأضافت أن"ما يقلقنا هو مدى إمكانية انتقاله وكلما زاد انتشار هذا الفيروس، زادت فرص تغييره".

أعراض XBB 1.5 يجب الانتباه إليها

بينما قالت خبيرة منظمة الصحة العالمية كيركوف إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن البديل يمكن أن يسبب مرضًا شديدًا، إلا أنها تقول إنه إذا استمر الفيروس في الانتشار ، فقد يتغير.

اعتبارًا من الآن ، يُقال إن الأعراض المرتبطة بمتغير `` Kraken '' تشبه سلالات أوميكرون السابقة ، ولكن لا يزال هناك دليل قوي مطلوب لتأكيد ذلك.

وفقًا لتطبيق UK Zoe Covid Study ، تتضمن بعض الأعراض الشائعة المرتبطة بكورونا حاليًا ما يلي:

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف

- العطس

- سعال بدون بلغم

- صداع الرأس

- السعال مع البلغم

- صوت أجش

- آلام العضلات

- تغير حاسة الشم

خطوات للحد من انتشاره

اعتبارًا من الآن، فإن أفضل طريقة للبقاء محميًا من الفيروس القاتل هي اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.

يعد ارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافة اجتماعية واتباع نظافة اليدين المناسبة بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها بنفسك.

علاوة على ذلك، يمكنك الحصول على التطعيم والجرعات المعززة ، اعتمادًا على حالة التطعيم الخاصة بك ووقت تلقيك آخر جرعة.