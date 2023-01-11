مشروب قشور القهوة لحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - بالرغم من قلة الدراسات العلمية التي تؤكد فعالية قشور القهوة لحرق دهون الجسم، إلا أن بعضها وجد أنها تحتوي على مجموعة من المركبات الطبيعية المفيدة للجسم، كالكافيين Caffeine، حمض الكلوروجينيك Chlorogenic acid والبوليفينول Polyphenols والتي تساهم في تحفيز عملية التمثيل الغذائي أو ما يعرف بالأيض او الاستقلاب، الأمر الذي يساعد على حرق الدهون في مختلف مناطق الجسم.



إلى ذلك، ربطت بعض الأبحاث الأخرى فوائد قشور القهوة في تخسيس الوزن، بأن القهوة، خاصة من السوداء والمخمرة تساهم إلى حد كبير في خسارة الوزن لخلوها من الدهون والكولسيترول، مبينة أن الكوب الواحد منها يحتوي على سعرتين حراريتين فقط لا أكثر.

مشروب قشور القهوة وفوائده في حرق الدهون

الصورة من موقع FREEPIK



شاع تقديم مشروب قشور القهوة التي تعرف بـ Cascara في أشهر المقاهي من حول العالم، وهو مشروب عشبي يتم تصنيعه من قشر ثمار القهوة المجففة، بعد فصلها عن النواة ومن ثم تحميصها، لتطحن بعد ذلك بصورة خشنة، يضاف لها الزنجبيل وبعض الأنواع من البهارات، كالقرفة للحصول على مذاق هذا المشروب المميز.

في الآونة الأخيرة، لقي مشروب قشور القهوة إقبالاً لافتاً من أجل النخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون، فكانت النتائج بمعظمها مرضية للغاية، وعزي السبب من قبل خبراء التغذية إلى احتوائها على الكافيين ومكونات أخرى، كما بينت إحدى الدراسات التي أجريت في فييتنام بهدف تحليل مكونات قشور القهوة، أنها تحتوي على مجموعة من المواد التي تساهم في خسارة الوزن، من بينها الكافيين Caffeine، السيلولوز Cellulose، البكتين Pectin، الليجنين Lignin، الكربوهيدرات، البروتينات وغيرها...

• فالكافيين من المنبهات التي تحتويها حبوب القهوة وقشورها، يضاعف من نشاط التمثيل الغذائي، كما لديه القدرة على إعادة توزيع الدهون في الجسم، وعلى تثبيط أحد النواقل العصبية والذي يعرف بالأدينوسين Adenosine، ما يساعد على إبقاء الفرد في حالة من اليقظة، وبالتالي زيادة مستويات الطاقة لحرق المزيد من السعرات الحرارية، هذا إضافة إلى قدرته على الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم والحد من إفراز هرمون الغريلين Ghrelin Hormone المسؤول عن الشعور بالجوع والرغبة بتناول الطعام.

• بدوره البكتين الموجود في قشور القهوة، يلعب دوراً مهماً في خسارة الوزن وحرق الدهون، فهو أحد أنواع الألياف القابلة للذوبان، له القدرة على التخثر والتحول إلى مادة هلامية، تدخل المعدة، فتعمل على امتصاص الماء والسوائل الموجودة فيها، ثم تنتقل عبر الأمعاء دون أي عملية للهضم، ما يمنح شعوراً بالامتلاء.

• أيضاً، من مكونات قشور القهوة التي تساهم إلى حد كبير في حرق دهون الجسم، السيلولوز، وهو أحد المواد التي يتم استخلاصها من المصادر النباتية، إذ يعتبر مصدراً غنياً بالألياف التي تساعد على كبح الشهية والشعور بالامتلاء، وبالتالي التقليل من كمية الطعام المتناولة.

• تحفز العضلات على البدء بحرق الدهون واستهلاك الكربوهيدرات والدهون المتراكمة، ما يضاعف من إنتاج الطاقة اللازمة في الجسم لممارسة النشاط البدني.

• قشور القهوة مدرة للبول، تمنع احتباس الماء والسوائل في الجسم، ما يساهم في حرق المزيد من الدهون وخسارة الوزن.



طرق تحضير مشروب قشور القهوة لحرق الدهون

اليك عدة وصفات مختلفة وشهية لتحضير مشروب قشور القهوة لحرق الدهون جربيها:

الصورة من موقع FREEPIK



مشروب قشور القهوة الساخن



المكونات

• 3 ملاعق من قشور القهوة المجففة.

• كوب من الماء المغلي.

الطريقة

• يسكب الماء المغلي على قشور القهوة.

• يترك حتى يختمر لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 دقائق.

• يصفى المشروب ويتم تناوله بعد الوجبات

الصور من موقع FREEPIK

مشروب قشور القهوة البارد

المكونات

• 6 ملاعق من قشور القهوة.

• كوب و ½ من الماء البارد.



الطريقة

• تنقع قشور القهوة في الماء لليلة كاملة.

• في اليوم التالي، يصفى مشروب قشور القهوة البارد ويشرب بعد الوجبات.

مشروب قشور القهوة والزنجبيل لحرق الدهون

المكونات

• ½ كوب من قشور القهوة.

• ملعقة كبيرة من السكر أو العسل.

• ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور أو ¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

• ¼ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

• كوب وربع من الماء الساخن.



الطريقة

• تضاف جميع المكونات إلى الماء الساخن.

• تقلب لمدة 4 دقائق، ثم تترك لـ 4 دقائق أخرى.

• يصفى مشروب قشور القهوة والزنجبيل لحرق الدهون ويتم تناوله 3 مرات في اليوم بعد تناول الوجبات الرئيسية.

مشروب قشور القهوة والشاي الأخضر لحرق الدهون

مصدر الصور : موقع FREEPIK



المكونات

• ملعقتان كبيرتان من قشور القهوة.

• ملعقتان كبيرتان من الشاي الأخضر.

• ملعقتان كبيرتان من المريمية.

• ليتر من الماء.

الطريقة

• توضع جميع المكونات على النار وتترك حتى تغلي لمدة 5 دقائق.

• يصفى، ثم يسكب في إبريق حافظ للحرارة.

• يتم تناول كوب منه بعد الوجبات.



مشروب قشور القهوة والهال لحرق الدهون

المكونات

• ملعقة كبيرة من قشور القهوة.

• ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبروش.

• ملعقة كبيرة من مسحوق الهال.

• كوبان أو أكثر من الماء المغلي.

الطريقة

توضع جميع المكونات في إبريق حافظ للحرارة، وتترك حتى تختمر لمدة ½ ساعة.

يتم تناول كوب من مشروب قشور القهوة والهال لحرق الدهون بعد الوجبات.

مشروب قشور القهوة واليانسون لحرق الدهون

المكونات

• ملعقتان كبيرتان من قشور القهوة.

• ملعقة كبيرة من اليانسون.

• ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

• كوب من الماء المغلي.

الطريقة

• توضع جميع المكونات في إبريق حافظ للحرارة.

• تترك حتى تختمر لمدة ½ ساعة، ثم يتم تناول كوب من مشروب قشور القهوة واليانسون لحرق الدهون قبل الخلود إلى النوم.

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مصدر الصور : موقع FREEPIK