أعراض إذا ظهرت عليكِ فأنت تعانين من الاكتئاب.. انتبهي إليها

بيروت - نادين محمد - يعتبر الاكتئاب حالة من الحالات الكثيرة الخطرة على الصحة النفسية، ويمكن أن يكون له تأثير طويل المدى على صحتك العقلية والجسدية، يوصف الاكتئاب بأنه اضطراب مزاجي مع استمرار الشعور بالحزن والوحدة وفقدان الاهتمام، يمكن أن تستمر أعراضه من عدة أسابيع إلى سنوات. لم يتمكن خبراء الصحة في هذا المجال حتى الآن من فهم أسباب الاكتئاب تمامًا، وهناك احتمال كبير أن يكون ناتجًا عن مجموعة من العوامل:

- الخصائص الوراثية

- التغييرات في مستويات الناقل العصبي في الدماغ.

- العوامل البيئية.

- العوامل النفسية والاجتماعية.

- الاضطراب ثنائي القطب وحالات أخرى.

أعراض الاكتئاب

في ما يلي بعض الأعراض الشائعة للاكتئاب التي يجب أن تبحثي عنها:

1. الحزن المستمر

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الشعور بالضعف من وقت لآخر هو جزء من الحياة الطبيعية. لكن الشعور بالحزن لأكثر من أسبوعين متتاليين يمكن أن يكون علامة على الاكتئاب، وغالبًا ما يشعر الشخص الذي يعاني من الاكتئاب بالحزن أو البكاء كثيرًا ويشعرون بنوع من الفراغ.

2. فقدان الاهتمام

العَرَض الثاني الشائع هو فقدان الاهتمام أو عدم الاستمتاع بالأشياء التي كان يستمتع بها الشخص من قبل وفي هذه المرحلة، ينسحب الناس من الأنشطة التي كانوا يتطلعون إليها في الماضي مثل الرياضة أو الهوايات أو الخروج مع الأصدقاء.

3. التعب والنوم المفرط

يبدو أن النوم هو أفضل طريقة للهروب من المشكلة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، فهم يشعرون عمومًا بالتعب المفرط والكسل بسبب الشعور، وبالتالي ينامون كثيرًا. في بعض الحالات، قد يؤدي الاكتئاب إلى الأرق والقلق في الليل.

4. تغير في الشهية

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التغيير في الشهية أو فقدان الوزن الشديد هو علامة أخرى من علامات الاكتئاب. يمكن أن يعمل هذا بطريقتين - إما أن يبدأ الشخص في تناول الكثير من الطعام أو يفقد الاهتمام بتناول الطعام أو قد لا يشعر بالجوع على الإطلاق. الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب لا يأكلون أكثر أو أقل عن قصد، فهم يشعرون فقط بالرغبة في عدم تناول الطعام أو قد يشعرون بالنهم الشديد.

5. القلق

غالبًا ما يرتبط القلق والاكتئاب ببعضهما البعض. فقد يفسح القلق الشديد المجال للاكتئاب. التوتر، الأرق، الشعور بالخطر، سرعة دقات القلب، التنفس السريع، ارتعاش العضلات هي بعض العلامات الشائعة للقلق.

6. تقلبات مزاجية حادة

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حيث يشعر الشخص بالسعادة والبهجة لدقيقة ثم ينفجر في حالة من الغضب، يمكن أن يكون علامة على الاضطراب العقلي. غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يشعرون بالاكتئاب من تغير مزاجي حاد دون أي سبب محدد.

7. الشعور بانعدام القيمة

يمكن للاكتئاب أن يغير الطريقة التي تفكرين بها، فقد يزيد من مخاوفك، يولد شعورًا بكراهية الذات.

8. قلة التركيز

يعد قلة التركيز أو صعوبة الفهم أو اتخاذ أي قرارات علامة شائعة على الاكتئاب. غالبًا ما يدرك الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أنهم يكافحون من أجل التفكير بوضوح والتركيز. تعتبر أعراض الاكتئاب هذه أكثر شيوعًا عند كبار السن.

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الوقاية من الاكتئاب

على الجانب الآخر يصبح الاكتئاب طويل الأمد، إذا ترك دون علاج، فإنه يرتبط أحيانًا بالانتحار. ويصيب الاكتئاب عادة الناس خلال فصل الشتاء عندما يكون ضوء الشمس الطبيعي أقل. يمكن أن يترافق مع الانسحاب الاجتماعي والمزيد من النوم؛ لذا يمكنك أخذ بعض الخطوات التي تحميك من الشعور بالاكتئاب.

1. قد يساعد البقاء مشغولاً في منع الاكتئاب ولكن إرهاق نفسك بالعمل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى توتر، وهو أيضًا عامل خطر للاكتئاب.

2. من أفضل الطرق للوقاية من الاكتئاب هو ممارسة الرياضة بانتظام. تعتبر التمارين الرياضية من مضادات الاكتئاب.

3. الانغماس في أنشطة ممتعة لأنها قد تصرف الذهن بعيدًا عن الشعور بالاكتئاب.

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4. تحدثي إلى أصدقائك وعائلتك؛ لأن دعمهم يمكن أن يكون مفيدًا في علاج الاكتئاب.

5. من المهم أخذ قسط من الراحة، فقد يساعد النوم في تنظيم الحالة المزاجية وهو ضروري للصحة العقلية والجسدية.

المصدر : موقع هيلث لاين

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