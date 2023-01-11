شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ينتشر كورونا عبر المخ والعين والقلب والأعضاء الأخرى.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية جديدة عن كيفية انتشار فيروس كورونا عبر المخ والعين والقلب والأعضاء الأخرى بين الأشخاص الذين ماتوا بسبب الفيروس، وأجرى الباحثون عمليات تشريح كاملة على 44 مريضًا ماتوا بسبب الفيروس التاجي ، وكشفوا عن كيفية وصول الفيروس إلى أنسجة المخ والمواقع الأخرى غير التنفسية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

قال الدكتور دانيال تشيرتو، أخصائي الأمراض المعدية في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، " من المعروف أن فيروس كورونا يسبب خللاً وظيفيًا متعدد الأعضاء وليس كما كنا نعتقد أنه فيروسًا تنفسيًا".

حول الدراسة

في الدراسة ، قام الدكتور تشيرتو وزملاؤه بتحليل عينات الأنسجة من تشريح جثث 44 شخصًا ماتوا بفيروس كورونا ولم يتم تطعيمهم.

كما أجرى الباحثون عينات مكثفة من الجهاز العصبي في 11 من المرضى تم إجراء جميع عمليات التشريح بين أبريل 2020 ومارس 2021 ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature.

70 %من المرضى في الدراسة كانوا من الرجال ، و 30% من النساء وكان متوسط عمر المرضى 62.5.

كانت ثلاثة أمراض مصاحبة أو أكثر موجودة في 27 من المرضى وكان متوسط المدة بين ظهور أعراض كورونا والوفاة 18.5 يومًا.

كانت اختبارات بلازما الدم لـ 38 مريضًا إيجابية لكورونا تم العثور على ثلاثة لتكون سلبية لم تكن البلازما متوفرة للمرضى الثلاثة المتبقين.

أعضاء الجسم حيث تم العثور على كورونا

كشف تحليل أنسجة تشريح الجثة عن إصابة كورونا بالعدوى والتلف بشكل أساسي في مجرى الهواء وأنسجة الرئة.

ومع ذلك ، تم العثور على الحمض النووي الريبي الفيروسي أيضًا في 84 موقعًا مختلفًا من الجسم وسوائل الجسم وشملت هذه المخ والغدة الكظرية والعين والجهاز الهضمي والقلب والعقد الليمفاوية.

تم العثور على RNA والبروتين الفيروسي في منطقة ما تحت المهاد والمخيخ في دماغ مريض واحد.

كانت هذه موجودة في العقد القاعدية والحبل الشوكي لمريضين آخرين في إحدى الحالات ، عزل الباحثون الحمض النووي الريبي الفيروسي من أكثر من سبعة أشهر بعد ظهور الأعراض الأولية للمريض.

على الرغم من العثور على الفيروس في أنسجة المخ ، لاحظ الباحثون أن هناك ضررًا طفيفًا لأنسجة الدماغ هذه ، "على الرغم من العبء الفيروسي الكبير".

في هذه الدراسة ، هدف الباحثون إلى رسم خريطة وقياس التوزيع والتكرار وخصوصية نوع الخلية لكورونا عبر جسم الإنسان.

يمكن أن يساعد العثور على آثار كورونا في جميع أنحاء الجسم في دراسة العلاقة بين أنسجة الجسم المصابة على نطاق واسع وكورونا الطويل الأمد.

سيتم تضمين امتداد لعمل تشريح الجثة في تجربة Paxlovid RECOVER المقرر أن تبدأ في عام 2023 هنا ، سيقوم الباحثون بفحص جثث كل من الأشخاص الذين تم تلقيحهم والمصابين بالمتغيرات المثيرة للقلق لكورونا.