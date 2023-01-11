أهم 4 فوائد الليمون المغلي

بيروت - نادين محمد - الليمون المغلي يعتبر واحد من أشهر المشروبات الساخنة التي تشتهر بخصائصها المفيدة للصحة بشكل عام، خاصة وأن الليمون يشتهر باحتوائه على فيتامين سي، كما يعتبر أيضاً مرطب للجسم، علاوة على العديد من فوائد الليمون المغلي الأخرى.

لذا لا بد من شرب الليمون المغلي إذا كنت تريدين المحافظة على صحتك! اكتشفي الآن فوائد الليمون المغلي على الصحة مثل تنظيف الجسم.

الليمون المغلي يساعد على تنظيف الجسم (مصدر الصورة موقع AdobeStock)

يحتوي الليمون المغلي على حامض الستريك، والذي يساعد على تنظيف الجسم، حيث يعمل على منع حصوات الكلى، كما يجعل البول أقل حمضية، وقد يؤدي إلى تفتيت الحصوات الصغيرة.

وإذا كنتِ تقرئين أخبار عن الصحة، فستعرفين أن مؤسسة الكلى الوطنية تقترح خلط 4 أوقية من عصير الليمون المركز بالماء، كعلاج غذائي تكميلي إلى جانب أدوية أخرى للوقاية من حصوات الكلى.

الليمون المغلي يمنحكِ صحة أفضل للبشرة

واحدة من أشهر فوائد الليمون المغلي، هو أنه يمنحكِ بشرة نضرة وصحية، حيث أنه يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين سي التي تعزز نضارة الجلد، وتحمي من الشيخوخة، علاوة على مضادات الأكسدة التي تجدد خلايا البشرة، وتمنحكِ ملمس رائع للجلد.

الليمون المغلي يساعد على الهضم

الليمون المغلي يساعد على الهضم (مصدر الصورة موقع freepik)

قد يساعد شرب ماء الليمون قبل الوجبات في تعزيز وتحسين عملية الهضم، وذلك لأن حمض الستريك الموجود في عصير الليمون قد ثبت أنه يعمل على زيادة إفراز حمض المعدة، وهو سائل هضمي ينتج في المعدة يمكّن جسمك من تكسير الطعام وهضمه.

وفي دراسة أجريت عام 2021، شرب المشاركون 300 مل من الماء أو ماء الليمون قبل تناول وجبات الطعام لمدة 4 أسابيع، وجمع الباحثون عينات من البراز قبل فترة الاختبار وبعدها وتم تحليل الجراثيم المعوية للمشاركين. ووجد مؤلفو الدراسة أن تناول ماء الليمون قبل الوجبة يبدو أنه يعزز الهضم، أو الانقباضات الشبيهة بالموجات التي تساعد على نقل الطعام عبر الجهاز الهضمي.

شرب الليمون المغلي يساعدكِ على تخسيس الوزن



نضيف لقائمة فوائد الليمون المغلي، أنه يمنحكِ صحة أفضل، حيث يساعدكِ على خسارة الدهون، فربما كلما قرأت أخبار عن الصحة، انتبهت لأهمية الليمون المغلي في عملية فقدان الوزن، حيث إنه يساعدكِ على زيادة كمية الماء التي تتناوليها، كما أنه ينظف جسمكِ من السموم، وبالتالي يدعم عملية التمثيل الغذائي، وإنقاص الوزن.

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