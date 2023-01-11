في اليوم العالمي لصعود السلالم.. إليكِ فوائده بدلاً من المصعد 

بيروت - نادين محمد - يحتفل العالم اليوم 11 يناير، باليوم العالمي لصعود السلالم، ويعتبر هذا اليوم بمثابة تشجيع للعودة مرة أخرى لصعود السلم بدلاً من المصعد، الذي أصبح له الأولوية في الحركة والصعود للأدوار العالية.

ولكن ما لا يعرفه الكثيرون، أن صعود السلالم هو بمثابة تمرين لعضلات الجسم، وبشكل خاص عضلات القدم، ولهذا فقد يزيد من نشاط الجسم، وتباعاً ستحصلين على العديد من الفوائد الأخرى، التي نستعرض إليكِ أبرزها.

يساعدك على تخسيس الوزن

صعود السلالم بدلاً من المصعد يساعدكِ على فقدان الوزن (مصدر الصورة freepik)

يعتبر صعود الدرج أكثر من مرة في اليوم، أو حتى اعتماده بالتمرين حيث يعتبر من التمرينات الهوائية، من الممكن أن يجعلكِ تفقدين الكثير من السعرات الحرارية، فمثلاً إن كنتِ تصعدين السلم لمدة نصف ساعة على الأقل في اليوم، فسوف تلاحظين فقدان الوزن بمعدل كبير.

وفقًا لدراسة نشرت في الطب الوقائي في عام 2000، يمكن أن يؤدي صعود الدرج إلى زيادة البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) أو الكوليسترول الجيد في الدم، وتحسين الدورة الدموية في الجسم، لذلك توصي الدراسة بصعود السلالم لأنها طريقة جيدة لتحسين صحة القلب والوقاية من أمراض القلب.

يزيد من قوة العضلات

صعود السلالم يساعد على تقوية العضلات (مصدر الصورة freepik)

تسلق السلالم هو تمرين رأسي حيث تضغط لأسفل لرفع جسمك بالكامل لأعلى السلم، ويمكن أن يزيد هذا النوع من التمارين من قوة عضلات الساق والفخذ والورك مع شد عضلات البطن أيضًا، كما يمكن أن يساعد صعود السلالم أيضًا في بناء كتلة العضلات في الجزء السفلي من الجسم.

يبني القدرة على التحمل

كشفت دراسة في المجلة الاسكندنافية للطب والعلوم في الرياضة في عام 2014 أنه من خلال تحسين الأداء العصبي العضلي والقلب التنفسي في الجسم، يمكن أن يؤدي صعود السلالم إلى تحسين المشي والتوازن والقدرة على التحمل، وبصرف النظر عن المساهمة في اللياقة العامة، يساعد هذا النشاط أيضًا في تقليل مخاطر السقوط وتقليل الإجهاد في الأنشطة اليومية الأخرى.

يحسن الصحة العقلية

من المعروف أن جميع أنواع التمارين تساعد جسمك على إفراز المزيد من الإندورفين، مما يساعدك على الشعور بالراحة، وصعود السلالم يفعل الشيء نفسه ويساعد أيضًا في تنظيم نمط نومك بشكل أفضل.

المصدر: firstpos

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