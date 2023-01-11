شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من تجاويف الأسنان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من سن مبكرة جدًا ، سيذكرك طبيب أسنانك بأن صحة الأسنان السليمة تبدأ بالتنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط، و لسوء الحظ ، على الرغم من نواياك الحسنة ، فمن المحتمل أن تصاب بتجويف في مرحلة ما من حياتك وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن 90٪ من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر لديهم تجويف واحد على الأقل.

وحسب ما ذكره موقع health فإن تسوس الأسنان ليس نهاية العالم، لكنه شيء تحتاج إلى أن يعتني به طبيب أسنانك دون تأخير.

هل يمكنك التخلص من التجاويف في المنزل؟

الإجابة المختصرة: لا ، ولا ينصح بإزالة التجويف بالمنزل، هذا ليس ممكنًا ، خاصةً إذا كان التسوس قد تقدم بعيدًا عن قشرة المينا الخارجية الصلبة لسنك إلى العاج الأكثر ليونة تحته.

يمكنك التفكير في تقدم التجويف فكلما أكلت البكتيريا السكريات والكربوهيدرات ، زادت إفرازها للحامض وتكسر أسنانك وكلما زاد التجويف ، زادت احتمالية احتياجك إلى حشو إذا اقترب التجويف من حجرة اللب ، فقد تكون هناك حاجة إلى علاج قناة الجذر ".

إذا كان لديك تجويف أسنان كبير بما يكفي بحيث يمتد إلى العاج ، السطح الداخلي للسن ، فلا يمكنك التخلص منه.

بالإضافة إلى ذلك ، يتطور التجويف بشكل أسرع في سطح السن ، لذلك لا تريد الانتظار لرؤية طبيب أسنانك للحصول على العلاج.

إذا كان التجويف "صغيرًا وبالكاد في مينا أسنانك وهو شيء يعرف باسم "الساعة" أو ما يسميه أطباء الأسنان "التسوس الأولي" يمكنك اتخاذ خطوات لمنعه من أن يكبر.

"إذا كان بين أسنانك ، سيوصيك أطباء الأسنان بمواكبة التنظيف بالخيط ، وتنظيف معجون الأسنان الذي يحتوي على الفلورايد ، وربما استخدام غسول الفم بالفلورايد لتقوية المينا ومنع هذا التجويف من التكاثر ولكن بمجرد أن يكون التجويف أكبر من جرح من نوع الساعة ، يصعب الحفاظ عليه بهذا الحجم من المحتمل أن يتقدم مع مرور الوقت .

بالنسبة للبالغين الأكبر سنًا الذين لديهم الكثير من تجاويف الأسنان خاصة حول التيجان - أو الأطفال الصغار الذين لديهم أسنان طفولية بسبب السقوط قريبًا.

-عندما تكون طفلاً ، فإن الحصول على كميات مناسبة من الكالسيوم وفيتامين د أمر أساسي للحفاظ على قوة ونمو عظامك، كشخص بالغ ، لن يساعد تناول الفيتامينات التكميلية أسنانك بالضرورة ، حيث لن ينمووا أو يتطوروا بعد الآن لا يمكننا الاعتماد على الفيتامينات أو المكملات لتقوية الأسنان أو محاربة تسوس الأسنان ".

-لن تساعدك العلكة الخالية من السكر على التخلص من التجاويف ، لكنها توفر فوائد أخرى - بما في ذلك إبعادك عن الوجبات الخفيفة والكربوهيدرات،إذا كنت شخصًا يتناول وجبات خفيفة وتحتاج إلى شيء ما في فمك ، فإن العلكة الخالية من السكر هي بديل جيد لأنه لن يكون لديك أي كربوهيدرات أو سكريات في فمك"

كيفية منع التسوس بالطريقة الصحيحة

بالإضافة إلى التنظيف اليومي بالفرشاة والخيط ، يقدم الدكتور كليمونز هذه النصائح لأسنان أكثر صحة:

حاول ألا تتناول وجبة خفيفة في كثير من الأحيان

عندما يكون لدينا مريض يعاني من الكثير من تسوس الأسنان ، فإننا نتحدث عن تكرار وجباتهم إذا كان المريض يتناول وجبات خفيفة أو مشروبات (غير مائية) بشكل متكرر على مدار اليوم ، فيمكن للبكتيريا طوال اليوم استخدام هذه الكربوهيدرات والأحماض لتكوين تجاويف." كقاعدة عامة جيدة ، التزم بثلاث وجبات في اليوم ، وحاول الحد من الوجبات الخفيفة.

-اغسل أسنانك بعد تناول وجبة خفيفة

إذا كنت تميل إلى تناول وجبة خفيفة بعد الظهر ، فتأكد من تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الانتهاء "ما تريد القيام به هو التخلص من مصدر الغذاء الذي تستهلكه البكتيريا

امضغ علكة خالية من السكر

بالإضافة إلى منعك من تناول الوجبات الخفيفة ، فإن العلكة الخالية من السكر تحفز تدفق اللعاب حيث يحمي اللعاب أسنانك من تكون تسوس الأسنان لديها درجة حموضة أكثر حيادية ، والبكتيريا المنتجة للتجاويف أكثر نشاطًا في البيئة الحمضية.

-لا تعتمد فقط على غسول الفم لتنظيف أسنانك

إن غسل بعض غسول الفم في فمك وتسميته باليوم ليس طريقة مضمونة لمنع تسوس الأسنان. بدلًا من ذلك ، تحتاج إلى التأكد من إزالة كل الطعام وأي ترسبات متراكمة بين أسنانك.

غسول الفم يمكن أن يكون إضافة مفيدة لبعض المرضى ، لكنه ليس بديلاً عن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط ،غسول الفم لا يمكنه القيام بوظيفة إزالة البلاك والبكتيريا فعليًا."

تأكد من زيارة طبيب الأسنان بانتظام

إذا شعرت أنك قد تصاب بتجويف ، فمن الأفضل أن ترى طبيب الأسنان عاجلاً وليس آجلاً. قد يؤدي ترك الفجوات تتقدم إلى مشاكل أكبر في المستقبل.