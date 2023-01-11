شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يحددون وسائل جديدة للتنبؤ بالمشيمة الملتصقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين ما يقرب من 4 ملايين ولادة كل عام في الولايات المتحدة، هناك ما يقرب من 50000 ولادة تتعرض خلالها النساء بمضاعفات تهدد الحياة.ومن المضاعفات الرئيسية، طيف المشيمة الملتصقة ، والتي تشكل تهديدًا لكل من الأم والطفل، وحاليًا ، يتم تحديد هذه الحالات عن طريق الموجات فوق الصوتية ، والتصوير بالرنين المغناطيسي ، ولكن هذه الطرق تترك ما بين 33 ٪ و 50 ٪ من حالات التصاق المشيمة غير مكتشفة قبل الولادة.

وأوضحت دراسة جديدة أجراها محققون من مستشفى بريجهام في قسم النساء والتوليد، ونشرها موقع مايو كلينك الطبى أنه تم إنشاء اختبار مستهدف للتنبؤ باتصاق المشيمة أثناء الحمل، وبالتالي إعداد المرضى والأطباء بشكل أفضل ليوم الولادة، ومن خلال دراسة لوحات بروتين الجسيمات الدقيقة المنتشرة في النساء الحوامل ، حدد الفريق خمسة بروتينات CMP فريدة يمكنها التنبؤ بـ PAS في الثلث الثاني من الحمل، وتم نشر نتائجهم في التقارير العلمية .

وقال المؤلف للدراسة الدكتور هوب يو ، طبيب في طب الأم والجنين في قسم التوليد وأمراض النساء في بريجهام: "إن نظام التصاق المشيمة يساهم بشكل كبير في أمراض ووفيات الأمهات في جميع أنحاء العالم، و قبل هذه الدراسة لم يكن من الممكن اكتشاف ما يصل إلى نصف هذه الحالات قبل الولادة، وتهدف دراستنا إلى تحسين معدل الاكتشاف هذا باستخدام فحص الدم وتحسين النتائج الصحية في جميع أنحاء العالم في نهاية المطاف.

فالمشيمة الملتصقة هي حالة تعلق فيها المشيمة بشكل مفرط بجدار الرحم ، تحصل على تصنيفها "الطيفي" بسبب درجات متفاوتة من اختراق المشيمة في الجسم الذي يمكن أن يحدث، و في بعض الحالات ، تعلق المشيمة على عضلة الرحم، و في الحالات الأكثر شدة ، تعلق المشيمة من خلال جدار الرحم والأعضاء الأخرى ، مثل المثانة، وهناك نوعان من المضاعفات الرئيسية لمرضى PAS: الاتصاق المشيمة وهي لطبيعية للمشيمة بعد الولادة والنزيف الغزير. يمكن أن يساعد تحديد حالات التصاق المشيمة قبل التسليم في تقليل هذه المضاعفات والاستعداد لها.

ولتحديد التصاق المشيمة في وقت مبكر ، نظر فريق Brigham إلى البروتينات المرتبطة بـ CMPs. تُعد CMPs حويصلات صغيرة خارج الخلية تستخدمها الخلايا للتواصل مع بعضها البعض وقد تمت دراستها على نطاق واسع في تخصصات أخرى لأنها تقدم لمحة عن الحديث المتبادل بين الخلايا، و شرع الفريق في دراسة CMPs على واجهة الأم والجنين ، بهدف تحديد مرقم حيوي التصاق المشيمة مفيد سريريًا والتحقيق في آليات CMP للتسبب في مرض ، كان الهدف الأساسي للفريق هو تكوين لوحة دم لتحديد حالات الحمل الأتي عانوا من التصاق المشيمة.

وجرى الفريق دراسة متداخلة للحالات والشواهد مع 35 مريضًا من مرضى التصاق المشيمة و 70 مريضًا شواهد ، تم تشخيصهم جميعًا بأثر رجعي بعد الولادة، وتم عزل وتحديد بروتينات CMP من عينات بلازما المريض خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل، و في العينات التي تم جمعها من المرضى الذين كانوا في الأسبوع السادس والعشرين من الحمل ، ميزت خمسة بروتينات CMP مرضى PAS من مرضى السيطرة ؛ في الأسبوع 35 من الحمل ، ميزت أربعة بروتينات CMP مرضى التصأق المشيمة من مرضى السيطرة. بالإضافة إلى ذلك ، تم تمثيل استتباب الحديد وإشارات الإريثروبويتين في الثلث الثاني من الحمل - وهو اتجاه كشف في الثلث الثالث من الحمل عن وظيفة مناعية غير طبيعية.

وحددت الدراسة بنجاح خمسة مؤشرات التصاق المشيمة لبروتين CMP في الثلث الثاني من الحمل وأربعة مؤشرات لبروتين CMP في الفصل الثالث ، مما يتيح التنبؤ الآمن للالتصاق المشيمة.