شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا ينبغى تناول دواء السعال دون وصفة طبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث خبراء الصحة عما يفعله دواء السعال عندما يعاني المرء من هذا العرض، ولماذا لا ينبغي بيعه كدواء بدون وصفة طبيب، أوضح التقرير المنشور عبر موقع “indiatoday”، أن ما لا يفهمه معظم الناس حول دواء السعال أنه لا ينبغى تناوله دون استشارة الطبيب.

وأخبر الدكتور موناليزا ساهو ، استشاري الأمراض المعدية ، مستشفيات ياشودا ، حيدر أباد الهند اليوم، أن شراب السعال لا يلبي سوى أعراض السعال وليس العدوى ككل، وهناك نوعان من شراب السعال أحدهما للسعال الجاف والآخر للسعال المنتج للبلغم، وعادة ما يساعد دواء السعال علي علاج الجاف في الحساسية لطرد الإفرازات، و يجب فرز السبب الحقيقي للسعال وشراب يساعد فقط في علاج الأعراض.

و​​في حالة السعال المنتج للبلغم فأنت تصبح تحتاج إلى إخراج البلغم ، والذي يتم بمساعدة شراب السعال الخاص، ووفقًا للدكتور شاراد أغروال ، رئيس الجمعية الطبية الهندية ، فإن الإفراط في تناول شراب السعال له مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية بما في ذلك جنون العظمة والارتباك والتعرق والغثيان والقيء والأرق وجفاف الجلد أو حكة مع احمرار الوجه. ما الذي يدخل في صنع علاجات لسعال؟ قال الدكتور براساد ، أنها تُستخدم العديد من المكونات في صنع شراب السعال مع الأدوية الأكثر شيوعًا المستخدمة وهي مقشع ومزيلات الاحتقان ومضادات الهيستامين والأدوية المضادة للسعال مثل ديكستروميثورفان ، وكلها تساعد على مستوى ما في قمع أو إيقاف السعال.

ومع ذلك ، "لا تزال هناك أبحاث جارية بدون دليل قاطع" على أن أدوية السعال يمكن أن تعالج السعال، في الواقع ، هناك القليل من الأدلة لإثبات ذلك تمامًا.

وتم إعطاء أطفال أوزبكستان شراب السعال بدون وصفة طبية بجرعة أعلى نسبيًا من الكمية القياسية ، وفقًا لتقرير بي بي سي

وأضاف الدكتور براساد، أنها تساعد هذه المكونات في توفير علاج مؤقت ولكنها لا تعالج المرض الأساسي الذي قد يكون سببًا للمرض.

فهل من المقبول بيع أدوية السعال دون وصفة طبية ويتم شراؤها على نطاق واسع من قبل المستهلكين دون وصفة طبية من الطبيب؟ وكرر الدكتور ساهو القول:"لا ينبغي أن يتم ذلك".