4 نصائح ذهبية لخسارة الوزن بدون رجيم

بيروت - نادين محمد - أحياناً قد يصعب عليكِ اتباع رجيم محدد من أجل تخسيس الوزن، خاصة إن كان اتباع الرجيم يتطلب منكِ الكثير من المجهود، ولكن الخبر الجيد أنه يمكنكِ تخسيس بعض الوزن من خلال تغيير بعض العادات أو اتباع بعض النصائح خلال يومكِ.

وفي "الجميلة" إليكِ 4 نصائح ذهبية لتخسيس الوزن بدون رجيم.

تناول وجبة الإفطار كل يوم

تخطي وجبة الإفطار قد يتسبب في زيادة وزنكِ (مصدر الصورة موقع freepik)

إحدى العادات الشائعة لدى العديد من الأشخاص الذين فقدوا الوزن هي تناول وجبة الإفطار كل يوم، حيث تكمن المشكلة أنه قد يعتقد الكثير من الناس أن تخطي وجبة الإفطار طريقة رائعة لخفض السعرات الحرارية، لكن ينتهي بهم الأمر بتناول المزيد من الطعام على مدار اليوم.

علاوة على أن وجبة الإفطار تساعكِ على التركيز في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتحميكِ من الهجوم على أي أنواع أطعمة بسبب الشعور بالجوع الشديد في منتصف النهار.

اختاري السوائل بحكمة

انتبهي جيداً إلى أن المشروبات المحلاة تضاعف عدد السعرات التي من المفترض تناولها على مدار اليوم، لهذا انتبهي أن هذا الكوب من العصير المضاف إليه السكر، أو المياه الغازية، قد تزيد من وزنكِ مع مرور الوقت، لهذا يمكنكِ استبدال ذلك بالماء، أو الماء والليمون.

نظمي مطبخكِ

تنظيم مطبخكِ لتجنّب تناول المزيد من الطعام (مصدر الصورة موقع freepik)

مادمتِ مُحاطة بالأطعمة الصحيّة، فهذا يعني أنكِ ستتجنبين تناول الأطعمة غير الصحية والتي تتسبب في زيادة الوزن، لهذا من المهم أن تكون ثلاجتكِ بها الكثير من الخضروات والفاكهة بدلاً من الحلوى، والحبوب بدلاً من البسكويت والمنتجات سريعة التحضير والكعك والمعجبنات، وهذا يعني أيضاً أنك تضيفي الألياف إلى نظامكِ الغذائي، تلك التي تمنحكِ إحساس رائع بالشبع لمدة طويلة على مدار اليوم.



تناول البروتين في كل وجبة خفيفة

إضافة مصدر بروتين قليل الدسم إلى كل وجبة تحديداً مع الوجبات الخفيفة ستساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وبذلك تقل احتمالية الإفراط في تناول الطعام، مثلاً جرّبي الزبادي قليل الدسم، أو جزء صغير من المكسرات، أو زبدة الفول السوداني، أو البيض، أو الفاصوليا، أو اللحوم الخالية من الدهون، حيث يُوصي الخبراء أيضًا بتناول وجبات صغيرة ومتكررة ووجبات خفيفة (كل 3-4 ساعات)، للحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

المصدر: webmd

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