شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمراض تصيب البشرة فى فصل الشتاء .. "الصحة" تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 أمراض تصيب البشرة فى فصل الشتاء، مثل الإكزيما والصدفية والقشرة والعد الوردى والطفح الجلدى الشتوى.
وأضافت وزارة الصحة والسكان: تنتشر الأمراض الجلدية فى فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة والرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة فى الأماكن المغلقة التى تترك الجلد جافا.
وقالت الوزارة: "تتفرع فيروسات الإنفلوانزا من النمط A إلى أنماط فرعية عديدة، ويعد هذا النمط من فيروس الإنفلوانزا الأخطر إذ أنه وحده قد يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين".
وأضافت: "تنقسم فيروسات الأنفلونزا من النمط B إلى سلالتين وليس أنماط فرعية"، لافتة إلى أن فيروسات الإنفلوانزا الموسمية A وB هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان فى التفشيات والأوبئة".
وتابعت: "أما النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C فقد وجد أنه لا يتسبب إلا فى حالات عدوى خفيفة"، مشيرة إلى أن لقاح الإنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات.