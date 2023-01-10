التطعيم الثالث لكورونا يوفر حماية فعالة من المتغير الجديد XBB.1.5

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إسحاق بوجوش، طبيب الأمراض المعدية وعالم الأوبئة بجامعة تورنتو الكندية، إن التطعيم بالجرعة الثالثة للقاح كورونا يوفر بعض الحماية الفعالة على مستوى المجتمع، بحسب موقع جريدة "دايلى ميل" البريطانية.

وتتصاعد المخاوف بشأن موجة جديدة من فيروس كورونا بعد تضاعف الإصابات الناجمة عن نوع جديد شديد العدوى فى غضون أسبوع، لكن الخبراء يقولون إنه لا داعى للذعر بشأن السلالة الجديدة لكورونا XBB.1.5، ويرون أنها من غير المرجح أن تتسبب فى الوفاة أو دخول المستشفى لمن يصاب بها.

وكانت سلالة XBB.1.5 - أحد سلالات أوميكرون - وراء 40% من الحالات الإيجابية فى جميع أنحاء أمريكا فى الأسبوع الأخير من عام 2022، ارتفاعًا من 22% فى الأسبوع السابق، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وقد أُطلق عليها اسم السلالة الأكثر مقاومة للأجسام المضادة على الإطلاق بعد اكتساب طفرات تجعلها أقل قابلية للتعرف عليها من قبل أنظمة المناعة المحصنة أو المصابة سابقًا، ما دفع بعض الخبراء للخوف من أنها قد تسبب تفشيًا جديدًا.

وقال خبراء آخرون إنهم يتوقعون أن يتمتع الأمريكيون بحماية ضد المتغير الجديد، وأشاروا إلى مناطق ينتشر فيها المتغير XBB.1.5، حيث لم يرتفع عدد حالات دخول المستشفيات والوفيات بعد.

واكتسب XBB.1.5 طفرات، بما فى ذلك F486P ، فى بروتين سبايك، والتى تساعده على تجاوز الأجسام المضادة التى تكافح فيروس كورونا المستجد استجابة للتلقيح أو الإصابة السابقة، وهناك تغيير آخر - S486P - يُعتقد أنه يحسن قدرته على الارتباط بالخلايا.

وتشير التقديرات إلى أنه وراء ما يصل إلى 75% من الإصابات فى المناطق الشمالية الشرقية.

السلالة هي نسخة متحولة من أوميكرون XBB تم اكتشافها لأول مرة فى الهند فى أغسطس الماضى تسبب XBB ، وهو اندماج متغيرين فرعيين آخرين، BJ.1 و BA.2.75 ، في تضاعف الحالات أربع مرات في شهر واحد فقط في بعض الدول.

وأضاف: "للأسف ، مازلنا نرى على الأرجح ارتفاعًا مماثلًا في حالات دخول المستشفيات والوفيات مع XBB ، ولكن ربما بدرجة أقل مقارنة بالموجات السابقة بسبب المناعة الهجينة المجتمعية التي تم تطويرها خلال عصر أوميكرون".

وقال البروفيسور بول هانتر ، خبير الأمراض المعدية في جامعة إيست أنجليا في إنجلترا: "أشك في أن XBB.1.5 سيتسبب في اضطراب كبير في الخدمات الصحية ، لكننا بحاجة إلى الانتظار أسبوعين لنرى ماذا يحدث".