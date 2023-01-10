في يومها العالمي.. إليكِ فوائد مذهلة للشوكولاتة الدارك والحلوة

بيروت - نادين محمد - يحتفل العالم اليوم في 10 يناير باليوم العالمي لـ الشوكولاتة الدارك والحلوة، والتي تعد من ألذ أنواع الحلوى التي يفضلها الكثيرون، علاوة على فوائدها العالية حيث توفر لجسمكِ مجموعة من مضادات الأكسدة والمعادن.

وبهذه المناسبة، إليكِ في "الجميلة" تقدم لك أبرز فوائد الشوكلاتة الدارك والحلوة، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو الطبيعي.

أهم العناصر الغذائية للشوكولاتة الدارك

الشوكولاتة الدارك والحلوة تحتوي على عناصر غذائية عديدة (مصدر الصورة freepik)

إذا اشتريتِ شوكولاتة داكنة عالية الجودة تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو فهي تحتوي على كميات عالية من العناصر الغذائية، حيث إن قطعة 100 غرام من الشوكولاتة الداكنة مع 70-85٪ كاكاو تحتوي على:

11 جرام من الألياف

66٪ من الاحتياج اليومي اليومي للحديد

57٪ من الاحتياج اليومي للمغنيسيوم

85٪ من الاحتياج اليومي اليومي للمنجنيز

بالإضافة إلى أنها يحتوي على الكثير من البوتاسيوم والفوسفور والزنك والسيلينيوم.

فوائد الشوكولاتة الصحية

للشوكولاتة الدارك والحلوة العديد من الفوائد الصحية التي تحمي الجسم وترفع المناعة إليك أبرزها:

مصدر قوي لمضادات الأكسدة

بناءً على مجموعة من الدراسات، فتعتبر الشوكولاتة الدارك والحلوة غنية بمضادات الأكسدة، والتي ترفع من مناعة الجسم، وتحمي من الإصابة بالأمراض.

كذلك، الشوكولاتة الداكنة مليئة بالمركبات العضوية النشطة بيولوجيا والتي تعمل أيضاً كمضادات للأكسدة، وتشمل هذه البوليفينول والفلافانول وغيرها، ووفقًا للأبحاث، فإن مادة البوليفينول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة قد تساعد في خفض بعض أشكال كوليسترول LDL "السيئ" عند دمجه مع أطعمة أخرى مثل اللوز.



خفض ضغط الدم

الشوكولاتة الدارك والحلوة تحمي من مشاكل ضغط الدم (مصدر الصورة freepik)

يمكن أن تحفز مركبات الفلافانويد الموجودة في الشوكولاتة الدارك والحلوة، بطانة الشرايين، لإنتاج أكسيد النيتريك.

وتتمثل إحدى وظائف أكسيد النيتريك في إرسال إشارات إلى الشرايين للاسترخاء، مما يقلل من مقاومة تدفق الدم وبالتالي يقلل من ضغط الدم.

تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يبدو أن المركبات الموجودة في الشوكولاتة الدارك والحلوة شديدة الحماية من أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة، وعلى المدى الطويل، من المفترض أن يتسبب ذلك في انخفاض نسبة الكوليسترول في الشرايين، مما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

المصدر: healthline

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