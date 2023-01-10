شكرا لقرائتكم خبر عن الأسباب المحتملة لتأخر الكلام عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
أعراض تأخر الكلام عند الأطفال- يصعب فهمهم.
- لا يسألون عن الأشياء بالاسم.
- يتعلمون الكلمات لكن لا يتذكرونها.
- لديهم كلمات أقل مما قد تتوقعه.
الأسباب المحتملة لتأخر الكلام عند الأطفال
- مشاكل فى الفم.. قد يعانى طفلك من التصاق اللسان أو مشاكل فى فمه أو لسانه أو حلقه، وقد يؤثر ذلك على قدرتهم على إصدار أصوات معينة، مثل d و l و r و s و t و z و "th".
- قلة التحفيز والتفاعل، يحدث هذا عندما لا يكون الطفل حوله الكثير من المحادثات أو لم يتحدث أحد معه يمكن أن يؤثر عدم وجود هذا على مهاراتهم فى هذا المجال.
- اضطراب الكلام أو اللغة، قد يكون هذا تأخير في النمو أو تعذر الأداء النطقي، ما يجعل من الصعب تكوين الأصوات بالترتيب الصحيح.
- فقدان السمع.
- توحد، يعد تأخير الكلام أو عدم الكلام من المؤشرات المبكرة الشائعة سيظهر هذا عادةً جنبًا إلى جنب مع علامات أخرى مثل صعوبة التفاعل الاجتماعى.
- اضطراب عصبى، يمكن أن يشمل ذلك الحثل العضلى أو الشلل الدماغى أو إصابة الدماغ.
- لا يعنى التأخير فى الكلام دائمًا أن طفلك يعانى من أحد الشروط المذكورة أعلاه، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لمساعدة طفلك على المهارات اللغوية فى المنزل.