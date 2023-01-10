شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من عدم وصول الدم للأطراف؟.. أعشاب تعالج هذا الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض الأشخاص من عدم وصول الدم للأطراف وخاصة خلال فصل الشتاء والسبب يرجع إلى برودة الطقس، وهذا الأمر يتسبب في زيادة الشعور بالقلق والتوتر خوفًا من التعرض لمضاعفات صحية.

ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" أبرز وأهم أنواع الأعشاب التي تساهم بشكل كبير في علاج عدم وصول الدم للأطراف، ومنها:

الشطةنعم لا تشعر بالإستغراب، فالشطة مشهورة باحتوائها على مادة الكابسيسين التي تعزز تدفق الدم إلى الجسم، وذلك عن طريق خفض ضغط الدم وتحفيز إطلاق أكسيد النيتريك، مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية. الزنجبيليحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم ويعمل علي تعزيز تدفق الدم في الجسم بشكل كامل بداية من القلب إلى كافة أعضاء الجسم.

له قدرة قوية على تقوية الدورة الدموية والحفاظ علي صحة القلب، وذلك لاحتوائه على مركبات الكبريت والأليسين مما يخفض ضغط الدم عن طريق إرخاء الأوعية الدموية، ولذا يمكنك تناوله بشكل مستمر. الكركميتميز باحتوائه على مركب الكركمين وهو أكثر المركبات التي تقلل الإجهاد التأكسدي والالتهاب، وبالتالي زيادة تدفق الدم إلى أطراف الجسم.

الثوم

البصل

يعتبر مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة الفلافونويدية المفيدة لصحة القلب، حيث يساعد الانتظام على تناوله في تحسين الدورة الدموية.