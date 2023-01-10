شكرا لقرائتكم خبر عن البلغم المتراكم على الصدر له علاجات منزلية اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراكم البلغم على الصدر يسبب الإصابة ببعض المشكلات الصحية، ومنها الربو أو الحساسية أو ارتجاع المريء، وهذا الأمر يعرضك للكثير من المشاكل الصحية بسبب عدم القدرة علي التنفس بشكل سليم، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع “healthline”، أبرز وأهم العلاجات المنزلية التي تساهم في علاج تراكم البلغم، ومنها:





ترطيب الجسم بالسوائلالسوائل تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من البلغم المتراكم، ولذا يوصي الأطباء بالإكثار من تناولها سواء كانت ماء أو سوائل دافئة أو الشوربة أو العصائر الطبيعية، فتناولك لمثل هذه الأشياء يساهم بشكل كبير في التخلص من المخاط المتراكم والمساعدة في تصريف الجيوب الأنفية، وتقليل من الشعور بانسداد التنفس. ترطيب الطقس المحيط بكفترطيب الجسم عن طريق ترطيب الطقس والجو باستخدام الهواء في الغرفة، يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من المخاط والاحتقان. أخذ حمام دافئيساهم الحصول على حمام دافئ في ارتخاء المخاط في الصدر والأنف، فالتعرض للبخار يساهم بشكل كبير في تخلص الأنف والصدر من المخاط المتواجد فيهم. السعال له فائدة:يعمل علي التخلص من المخاط الموجود في الصدر والرئتين، إلا أنه في بعض الأحيان يكون قوي، ويعد الحل الأمثل هو تناولون أدوية مثبطة للسعال. استخدم الزيوت العطرية له فائدة وعلاجيستخدم زيت الأوكالبتوس لتقليل المخاط وتخفيف السعال، ويمكنك وضع بضع قطرات في رذاذ الماء أو الحمام الدافئ في إزالة الاحتقان.