شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول العسل الخام كبديل للسكر يحسن التحكم فى مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت دراسة جديدة عن أن تناول العسل الخام من مصدر واحد من الأزهار قد يؤدي إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وخفض مستويات الكولسترول عند تناوله في سياق نظام غذائي صحي، بحسب موقع "Fox news".

ووفقًا للدراسة التى نُشرت في Nutrition Reviews، فإن هذه النتائج مفاجئة لأن العسل يحتوي على حوالي 80٪ من السكر".

وقال توسيف خان، الباحث في الدراسة وباحث مشارك في علوم التغذية في كلية الطب بجامعة تورنتو في كندا ، في بيان صحفي: "إذا كنت تستخدم سكر المائدة أو أي مُحلي آخر ، فإن تبديل تلك السكريات بالعسل قد يقلل من مخاطر التمثيل الغذائي للقلب".

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن "العسل عبارة عن تركيبة معقدة من السكريات (الشائعة والنادرة) والأحماض العضوية والإنزيمات والبروتينات والأحماض الأمينية والمعادن والفيتامينات والمواد النشطة بيولوجيًا التي يصنعها نحل العسل من رحيق الأزهار.

العسل والسكر كلاهما من الكربوهيدرات. إنها مصنوعة من الجلوكوز والفركتوز ، لكن لكل منها مغذيات وملمس ونكهة مختلفة.

قد يكون لدى بعض الأشخاص رد فعل تحسسي تجاه مكونات معينة من العسل - والعسل ليس آمنًا للرضع الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا.

يوصف العسل بأنه" أكثر صحة "في بعض النواحي الغذائية". "ومع ذلك ، قد يكون السكر مفضلًا على أساس الطعم وأقل تكلفة.

المحليات بشكل عام غالبًا ما تعتبر غير صحية ، لكن استهلاك كميات صغيرة لا ينبغي أن يسبب آثارًا سيئة بين معظم الناس - لذلك لا ينبغي الخوف منها.

عندما يستهلك الناس الكثير من هذه المكونات، فقد يواجهون تغيرات كبيرة في نسبة السكر في الدم ، أو الشعور بعدم الراحة في الجهاز الهضمي أو زيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان.

أظهرت دراسة جديدة أن استهلاك العسل مرتبط بانخفاض مستويات الجلوكوز في الدم الصائم والكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية.

أظهرت دراسة سابقة أن تناول كميات كبيرة من السكريات الحرة ساهم في زيادة معدلات السمنة ومرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين بألا يأتي أكثر من 10٪ من إجمالي السعرات الحرارية اليومية من السكر - وهذا يشمل العسل".

قد يخفض العسل نسبة السكر في الدم والكوليسترولأجرى باحثون من تورنتو مراجعة منهجية وتحليل تلوي لـ 18 تجربة سريرية شملت أكثر من 1100 مشارك لتحديد تأثير العسل على القلب وعوامل الخطر الأيضية، وفقًا للبيان الصحفي للدراسة.

وقال خان لشبكة فوكس نيوز ديجيتال "في دراستنا، قمنا بدمج نتائج جميع التجارب البشرية التي أجريت على العسل والتي بحثت في أمراض التمثيل الغذائي".

قال أحد كبار الباحثين: "لا يوجد ضرر [في تناول العسل] ويمكن أن يكون التخفيض البسيط مفيدًا أيضًا على المدى الطويل".

ارتبط استهلاك العسل بانخفاض مستويات الجلوكوز في الدم الصائم والكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية.