شكرا لقرائتكم خبر عن مع برودة الطقس وانخفاض الحرارة.. أطعمة لتقوية المناعة وحمايتك من نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند التعرض لانخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، ولذا يجب الحفاظ على هذا الأمر عن طريق تقوية المناعة بشتى الطرق، للحد من التعرض والإصابة بالعدوية الفيروسية.

ووفقًا لما قدمه التقرير المنشور عبر موقع "healthline" سنتعرف علي أبرز واهم الأطعمة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وتحد من التعرض للإصابة بنزلات البرد المختلفة، ومنها:

الثوم

عتبر مضاد حيوي طبيعي، لأنه يعمل علي تقوية المناعة، ويحد من الإصابة بنزلات البرد المختلفة، ولذا عليك تناوله مع السلطة الخضراء، أو خلال وضعة علي الأطعمة المختلفة، والهدف الحصول علي فوائده العديدة.

الفواكه الحمضية البرتقال والليمون والكيوي غنية بفيتامين سي الضروري لتقوية جهاز المناعة، ويساعد فيتامين سي في تطوير خلايا الدم البيضاء لمقاومة العدوى الفيروسية عندما تجد مكان في أجسامنا. الزبادي ومنتجات الألبانتحسين المناعة فإنه يعزز عملية التمثيل الغذائي، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن. الزبادي ومنتجات الألبانتحسين المناعة فإنه يعزز عملية التمثيل الغذائي، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن.

الزنجبيليحتوي على خصائص مؤكسدة ومضادة للالتهابات ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، و يساعد في إزالة التهاب الحلق و يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. السبانخغنية بمصدر كبير للمغنيسيوم المهم لعملية التمثيل الغذائي والحفاظ على وظيفة العضلات والأعصاب، كما أنها مهمة أيضًا لصحة القلب وغني بالبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة وفيتامين سي.

العسليحتوى على مضادات للالتهابات ومضادة للبكتيريا، ويساعد على تجنب التهابات الحلق والربو القصبي.