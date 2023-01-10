شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى حموضة المعدة.. أطعمة تقلل من حدة هذا المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حموضة المعدة تعد من المشكلات الصحية الصعبة التي تعيق الشخص ممارسة حياته بشكل طبيعي، لأنها تتسبب في عدم قدرة على تناول الطعام، وأيضًا تعمل علي تقليل الشعور بالتنفس بشكل طبيعي، وأيضًا تتسبب في التعرض للعديد من الإعاقات المختلفة في ممارسة الشخص ليومه الطبيعي.

ومن خلال هذا الأمر يقدم التقرير المنشور عبر موقع "verywellhealth"، أبرز وأهم الأطعمة التي تساعد في علاج حموضة المعدة، ومنها: الفلفل الألوانيحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي، حيث ثبت ان تناول مرضي حموضة المعدة علي نسبة عالية من فيتامين سي له القدرة علي الحد من الأعراض المرتبطة بهذا المرض، وأيضا تساهم بشكل كبير في الحصول علي مناعة قوية.

البروكلى

يحتوي أيضًا علي نسبة عالية من فيتامين سي، وفيتامين ك، وهما عناصر غذائية رائعة تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة العظام وتقليل فرص الإصابة بتجلط الدم، ولذا تناولك له يعد أيضا مهمة لعلاج حموضة المعدة.

القرنبيط

يعتبر القرنبيط من الخضروات الصليبية المهمة لمرضي حموضة المعدة، لأنه يساهم بشكل كبير في تقليل الأعراض المرتبطة بها المرض، ولذا عليك تناوله، فهو غني بفيتامين سي، وأيضا يعمل علي تنظيم نسبة الدهون والكولسترول الضار في الجسم.

فاكهة الكنتالوبتحتوي ثمرة الكنتالوب علي نسبة عالية من فيتامين سي، ويعد مصدرا غنيا بالمياه اللازمة لحماية الجسم من الجفاف، ويعد من الأغذية الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة المعدة من حموضة المعدة.