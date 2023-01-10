شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المشروبات لتدفئة الأطراف فى موجة البرد خلال الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزداد فرص الإصابة والشعور ببرودة الأطراف بشكل ملحوظ، ويجب تناول بعض المشروبات والأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الشعور بالدفء والتغلب علي الأجواء الباردة.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أبرز وأهم المشروبات لتدفئة الأطراف في الشتاء، وومنها: الأعشابتناول الأعشاب يساعد في تدفئة الأطراف، لأنه يساهم في رفع درجة حرارة الجسم المنخفضة، بسبب برودة الطقس، كما أن الأعشاب تساهم في الوقاية من الأمراض الفيروسية المنتشرة في الشتاء، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساهم في تقوية المناعة، ولذا يمكنك تناول الشاي الأخضر، والبابونج والينسون، والنعناع. الكركميساهم في التغلب على برودة الأطراف في الشتاء، لأن الكركم يساعد على تدفئة الجسم والأطراف، بالإضافة إلى دوره الفعال في تقوية الجهاز المناعي، والسبب أنه غني بمادة الكركمين، القادرة على مكافحة الفيروسات والبكتيريا، بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، كما أنه يحتوي علي ضبط سكر الدم، وتعزيز صحة القلب. الماء بالليمونيساعد على تدفئة الأطراف في الشتاء، لأنه يساهم في تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليها، كما يتميز باحتوائه على فيتامين سي، اللازم لتقوية المناعة وتنقية الجسم من السموم، وللحصول على هذه الفوائد، ينصح خبراء التغذية بشرب الماء بالليمون على معدة فارغة، قبل تناول وجبة الإفطار.