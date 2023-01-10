شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات جديدة لاستخدام الأدوية والجراحة مبكرا لمكافحة السمنة عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Medical Express، عن أن هناك إرشادات جديدة صدرت اليوم الإثنين لاستخدام الأدوية والجراحة في الأطفال الذين يعانون من السمنة، موضحًا أنه يجب تقييم الأطفال الذين يعانون من السمنة وعلاجهم مبكرًا وبقوة، بما في ذلك اعطاء الأدوية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا والجراحة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.



ارشادات جديدة لعلاج سمنة الاطفال

وقال الموقع، إن تأخير العلاج لمعرفة ما إذا كان الأطفال والمراهقون يتغلبون على السمنة أو يتغلبون عليها بمفردهم لا يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة التي تؤثر على أكثر من 14.4 مليون شاب في الولايات المتحدة، إذا تركت السمنة دون علاج، فقد تؤدي إلى مشاكل صحية مدى الحياة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري والاكتئاب، مضيفا، إن الانتظار لا يجدي"، هذا ما قاله الدكتور إيهوما إينيلي، المؤلف المشارك لأول دليل حول السمنة لدى الأطفال منذ 15 عامًا من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال،مشيرا إلى أن "ما نراه هو استمرار زيادة الوزن واحتمال الإصابة (السمنة) في مرحلة البلوغ."

قال إيهوما إينيلي، مدير مركز الوزن الصحي، إنه لأول مرة، تحدد إرشادات المجموعة الأعمار التي يجب أن يُقدم فيها للأطفال والمراهقين علاجات طبية مثل الأدوية والجراحة - بالإضافة إلى النظام الغذائي المكثف والتمارين الرياضية وغيرها من التدخلات السلوكية ونمط الحياة، والتغذية في مستشفى نيشن وايد للأطفال.

وأشار الموقع إلى إنه بشكل عام، يجب أن يتيح الأطباء للمراهقين الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر والذين يعانون من السمنة إمكانية الوصول إلى الأدوية المناسبة والمراهقين الذين يبلغون من العمر 13 عامًا أو أكثر والذين يعانون من السمنة المفرطة لإجراء جراحة إنقاص الوزن.

تهدف المبادئ التوجيهية إلى إعادة النظر في النظرة غير الدقيقة للسمنة على أنها "مشكلة شخصية"، وربما فشل في اجتهاد الشخص"، كما قالت الدكتورة ساندرا هاسينك، مديرة معهد AAP للوزن الصحي للطفولة، ومؤلفة مشاركة في المبادئ التوجيهية. .

قالت هاسينك: "هذا لا يختلف عن إصابتك بالربو والآن لدينا جهاز استنشاق لك"، مضيفة، يعتبر الشباب الذين لديهم مؤشر كتلة جسم يلبي أو يتجاوز 95 % للأطفال من نفس العمر والجنس يعانون من السمنة المفرطة، يُعتبر الأطفال الذين يصلون أو يتجاوزون النسبة المئوية 120 يعانون من السمنة المفرطة، مؤشر كتلة الجسم هو مقياس لحجم الجسم يعتمد على حساب الطول والوزن.

وأضاف الموقع، تؤثر السمنة على ما يقرب من 20% من الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة وحوالي 42% من البالغين، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

قال آرون كيلي، المدير المشارك لمركز طب السمنة لدى الأطفال بجامعة مينيسوتا، إن إرشادات المجموعة تأخذ في الاعتبار أن السمنة مشكلة بيولوجية وأن الحالة مرض مزمن ومعقد.

وأكد، "السمنة ليست مشكلة تتعلق بنمط الحياة، موضحا، إن الإرشادات تاتى مع ظهور علاجات دوائية جديدة للسمنة لدى الأطفال، بما في ذلك الموافقة في أواخر الشهر الماضي على حقنة ويجوفى Wegovy الأسبوعية، لاستخدامها في الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر، تُستخدم أيضًا جرعات مختلفة من الدواء، تسمى semaglutide ، بأسماء مختلفة لعلاج مرض السكري.

وأضاف، وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة نيوانجلاند جورنال اوف ميديسين New England Journal of Medicine ، أن عقار ويجوفى، الذي صنعته شركة Novo Nordisk ، ساعد المراهقين على تقليل مؤشر كتلة الجسم لديهم بحوالي 16% في المتوسط​​، أفضل من النتائج عند البالغين.

وأوضح، إنه في غضون أيام من الموافقة على العقار في 23 ديسمبر، وصفت طبيبة الأطفال الدكتورة كلوديا فوكس الدواء لإحدى مرضاها من الأطفال، وهي فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا.

قال فوكس، الاستاذ بجامعة مينيسوتا وهو أيضًا متخصص في إدارة الوزن: ما يقدمه للمرضى هو إمكانية التوصل لمؤشر كتلة جسم شبه طبيعي.

قال الدكتور جاستن رايدر، باحث السمنة في مستشفى لوري للأطفال في شيكاغو، إن الدواء يؤثر على كيفية تنظيم المسارات بين الدماغ والأمعاء للطاقة، مضيفا، "إنه يعمل على كيفية تواصل عقلك ومعدتك مع بعضهما البعض ويساعدك على الشعور بالشبع أكثر مما كنت ستشعر به".

ومع ذلك، كان من الصعب الحصول على جرعات محددة من عقار سيماجلوتيد semaglutide والأدوية الأخرى المضادة للسمنة بسبب النقص الأخير الناجم عن مشاكل التصنيع والطلب المرتفع، والذي دفعه جزئيًا المشاهير على TikTok تيكتوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي تتفاخر بفقدان الوزن المحسن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من شركات التأمين لا تدفع ثمن الدواء، والذي يكلف حوالي 1300 دولار شهريًا.

حذر أحد الخبراء في السمنة لدى الأطفال من أنه بينما يجب علاج الأطفال المصابين بالسمنة مبكرًا وبشكل مكثف، فإنه يشعر بالقلق من أن بعض الأطباء قد يتحولون بسرعة كبيرة إلى الأدوية أو الجراحة.

قال الدكتور روبرت لوستج، المتخصص منذ فترة طويلة في طب الغدد الصماء لدى الأطفال بجامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو: "ليس الأمر أنني ضد الأدوية". "أنا ضد الاستخدام الطوعي لهذه الأدوية دون معالجة سبب المشكلة"، مضيفا، إنه يجب تقييم الأطفال بشكل فردي لفهم جميع العوامل التي تساهم في السمنة، ولطالما ألقى باللوم على الكثير من السكر في زيادة السمنة، يحث على التركيز الشديد على النظام الغذائي، وخاصة الأطعمة فائقة المعالجة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر وقليلة الألياف.

قالت الدكتورة ستيفاني بيرن، طبيبة الأطفال في مركز Cedars Sinai الطبي في لوس أنجلوس، إنها ترغب في مزيد من البحث حول فعالية الدواء في مجموعة أكثر تنوعًا من الأطفال وحول الآثار المحتملة على المدى الطويل قبل أن تبدأ في وصفه بانتظام.

في الوقت نفسه، رحبت بتركيز المجموعة الجديد على العلاج السريع والمكثف للسمنة عند الأطفال، موضحة، أعتقد بالتأكيد أن هذا إدراك أن النظام الغذائي والتمارين الرياضية لن تفعل ذلك لعدد من المراهقين الذين يعانون من هذا - ربما الأغلبية".