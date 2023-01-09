شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من فقر الدم.. إليك 4 مشروبات غنية بالحديد يمكنك تحضيرها بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحديد عنصر غذائي أساسي لصحتك العامة، وظيفتها الحيوية هي ضمان الأداء السليم للهيموجلوبين، يُعرف نقص الحديد عمومًا باسم فقر الدم، يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل انخفاض مستويات الطاقة والتعب وضعف التركيز وشحوب الجلد، تعد إضافة ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد إلى نظامك الغذائي أحد أفضل الطرق لضمان مستويات صحية من الحديد في الجسم، يوجد الحديد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي بسهولة، إذا كنت ترغب في زيادة مستويات الحديد في جسمك، فإليك بعض المشروبات الغنية بالحديد التي يجب أن تجربها، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

مشروبات لزيادة مستويات الحديد 1. عصير أخضر

هل تشربين عصير أخضر للتخلص من بعض الكيلوجرامات أو للحصول على بشرة متوهجة؟ يمكن أن يساعدك العصير الأخضر أيضًا على زيادة مستويات الحديد في الجسم، الليمون والبقدونس والكمثرى والسبانخ والكرفس هي بعض المكونات الشائعة للعصير الأخضر التي قد تساعدك في التعامل مع نقص الحديد، يمكنك أيضًا إضافة بعض الفواكه الغنية بفيتامين سي إلى هذا العصير لتحسين امتصاص الحديد في الجسم.

2. عصير القراصيا

يُعرف البرقوق المجفف باسم القراصيا ، يحتوي عصير البرقوق على العديد من العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك الحديد، غالبًا ما يوصى به للوقاية من نقص الحديد والسيطرة عليه، ويعد مصدر كبير للبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.

3. عصير السبانخ والأناناس

يمكن أن تساعدك العصائر على الجمع بين عدة مكونات مغذية، السبانخ مصدر كبير للحديد يمكن دمجه مع الأناناس، ستعمل إضافة الأناناس على تحسين محتوى فيتامين سي في العصير وكذلك المذاق يمكنك أيضًا إضافة الليمون أو البرتقال إذا لزم الأمر.

4. عصير الرمان والتمر

الرمان مصدر كبير للحديد وكذلك فيتامين سي لذلك ، يمكن أن يكون الجمع بين هذين المصدرين الحديدين فكرة جيدة، من الضروري تناول ما يكفي من فيتامين ج مع مصادر الحديد، لان فيتامين سى مسؤول عن امتصاص الجسم للحديد.