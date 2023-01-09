شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مخاطر صحية تحدث لجسمك عندما تتجنب الكربوهيدرات.. أبرزها الإمساك والصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات يتمتع بقوة البقاء السائدة، على الرغم من أنه تم تقديمه لأول مرة في ستينيات القرن التاسع عشر، إلا أنه أصبح شائعًا من خلال نظام أتكينز الغذائي المثير للجدل في السبعينيات، يتم الترويج للوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات بشكل عام لفقدان الوزن، ولكن ماذا يحدث لجسمك عند تتجنب الكربوهيدرات، وإليك كل ما تريد معرفته عن هذا النظام، وفقًا لما نشره موقع "eatingwell".

ما هي الكربوهيدرات؟

الكربوهيدرات هي واحدة من ثلاثة مغذيات كبيرة يحتاجها الجسم: الكربوهيدرات والبروتين والدهون، هذا يعني أنها مطلوبة بكميات كبيرة وهي ضرورية لصحة الإنسان وعمل الجسم السليم ، يجب أن يستهلك البالغون الأصحاء 45٪ إلى 65٪ من السعرات الحرارية اليومية من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تناولها من خلال النظام الغذائي لأن الجسم لا يستطيع إنتاجها،إذن ماذا يحدث في جسمك عندما تتجنب الكربوهيدرات، مثل اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات؟

فوائد الكربوهيدرات

تتمثل الوظيفة الأساسية للكربوهيدرات في الجسم في توفير الطاقة السريعة، خاصةً للعضلات والدماغ، تستخدم أدمغتنا النسبة الأكبر من الجلوكوز، وهو ما يمثل حوالي 20٪ من احتياجات الجسم من الطاقة في أي وقت للعمل (التفكير والذاكرة والتعلم) وفقًا للمكتبة الوطنية للطب الأمريكية، بالإضافة إلى كونها مصدرًا للطاقة ، تلعب الكربوهيدرات دورًا في إدارة الجلوكوز والأنسولين في الدم وتنظيم الكوليسترول وتعزيز نمو البكتيريا الصحية في الأمعاء، يمكن أن تساعد الكربوهيدرات أيضًا في حركات الأمعاء المنتظمة، تحتوي العديد من الكربوهيدرات، التي تأتي بشكل أساسي من الأطعمة النباتية، على فيتامينات ومعادن ومغذيات نباتية مفيدة وماء.

ماذا يحدث لجسمك عندما تتجنب الكربوهيدرات؟

نظرًا لأن الكربوهيدرات من المغذيات الكبيرة الأساسية ، فمن غير المستحسن عمومًا أن يمتنع البالغون الأصحاء تمامًا عن الكربوهيدرات (إلا إذا كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا تحت إشراف طبي) إذن ماذا يحدث إذا تجنبت الكربوهيدرات؟

ستشعر بانخفاض الطاقة

نظرًا لأن الكربوهيدرات توفر معظم الوقود للنشاط اليومي والأداء الوظيفي ، فمن المحتمل أن يكون لديك طاقة أقل إذا توقفت عن تناول الكربوهيدرات، قد تشعر بمزيد من التعب والجوع وتجد التركيز أكثر صعوبة، قد تشعر بالخمول الشديد وتجد صعوبة في الأداء الرياضي إذا كنت معتادًا على ممارسة الرياضة بانتظام.

تشعر بالدوار والصداع

تفضل أدمغتنا الجلوكوز، وتوفر الكربوهيدرات مصدرًا ثابتًا ومتاحًا بسهولة، عندما تتوقف عن تناولها ، يضطر جسمك إلى إيجاد مصدر طاقة بديل للدماغ، سوف يتحول إلى تكسير الدهون إلى كيتونات ، كبديل للجلوكوز، هذا يضع الجسم في الكيتوزيه، أو حالة من الكيتونات المرتفعة ، والتي لها آثار جانبية مثل الدوخة والضعف والتعب والصداع.

تعاني من الإمساك

نظرًا لأن الكربوهيدرات غنية بالنشا والألياف والماء ، فقد تجد أن تناول الكميات الموصى بها من الألياف أكثر صعوبة عند التوقف عن تناول الكربوهيدرات، تساعد الألياف في تنظيم حركة الأمعاء وتسهيل إخراج الفضلات وامتصاص الماء في القولون، لذا فإن قطع الكربوهيدرات قد يجعلك تعانى من الإمساك بالإضافة إلى ذلك ، قد تواجه تغييرات في الهضم أو تعاني من مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي عند التوقف عن تناول الكربوهيدرات ، حيث تعزز الألياف نمو البكتيريا الصحية في الأمعاء .