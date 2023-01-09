بيروت - نادين محمد - كيف أفرق بين ألم الكتف وألم القلب، سؤال يتبادر إلى ذهن الكثيرين فإذا كنت من هؤلاء فيجب الانتباه إلى أننا عندما نفكر في ألم القلب أو الكتف، فإن أول ما يتبادر الى أذهاننا هو إمكانية الإصابة بنوبة قلبية، يمكن أن يكون للألم في كتفك أو صدرك نتيجة مشكلة في عضلات الصدر أو الأضلاع أو الأعصاب أو حرقة المعدة والحموضة.

كيف أفرق بين ألم الكتف وألم القلب ؟

وفقاً لموقع هيلث لاين يمكن أن تؤدي الحالات الطبية التي تؤثر على القلب أو الرئتين إلى ألم في الصدر والكتف ولكن ليست كل أسباب آلام الصدر والكتف وهي حالات طبية طارئة يمكن أن تسبب ألم الكتف بسبب إصابة أو مشكلة طبية في الكتف، مثل إجهاد العضلات لذلك من المهم أن يتحدث الأشخاص مع الطبيب إذا كانوا يعانون من ألم شديد أو غير متوقع في الصدر والكتف.

يختلف ألم النوبات القلبية عن آلام الكتف المجهدة، إذ تسبب النوبات القلبية آلاماً خفيفة أو شعوراً بالضغط على منطقة الصدر وتبدأ آلام النوبات القلبية عادةً في منتصف الصدر، ثم تنتقل إلى مناطق أخرى كالذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة أما ألم الكتف فيحدث نتيجة تمدد العضلة أو تمزقها، فيعاني المريض معه من ألم حاد ومفاجئ في منطقة الكتف فقط.

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يمكن أن يشعر المريض بالألم عند الحركة أو الضغط على الكتف، وعادةً ما يكون الألم في جانب واحد من الكتف، أو ينتشر في منطقة الصدر كلها.

أيضاً يتسبب ألم القلب في تورم والتهاب في العضلات أو الأنسجة المحيطة بالصدر وضيق في التنفس وأيضاً الشعور بالإغماء أو الدوار.

ما هي الأسباب الأكثر شيوعاً لألم القلب؟

على الرغم من أن معظم الناس يعتقدون أن ألم القلب علامة على نوبة قلبية، إلا أن العديد من الأشياء يمكن أن تسبب ذلك.

1. نوبة قلبية

تموت عضلة القلب عندما لا تتمكن من الحصول على كمية كافية من الأكسجين بسبب انسداد الشريان التاجي الذي يغذي الدم.

2. مرض القلب التاجي

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يمكن لتراكم الكوليسترول أن يضيق ويسد الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى قلبك. عادة ما يكون الأمر أسوأ مع ممارسة الرياضة لأنك لا تستطيع إيصال كمية كافية من الدم إلى عضلة القلب وانسداد الشرايين التاجية.

3. تمزق الشريان التاجي

يمكن أن يتمزق جدار الشريان التاجي، ويحدث انتفاخاً ويسد الشريان وهذا يسبب ضغطاً أو ألماً في صدرك وقد يؤدي إلى نوبة قلبية.

4. التهاب غشاء القلب

يمكن أن تؤدي العدوى أو أي سبب آخر إلى حدوث التهاب في البطانة المحيطة بقلبك، مما يتسبب في ألم حاد في صدرك. يمكن أن ينتشر الألم إلى كتفك وذراعك اليسرى. يمكن أن يكون الألم أسوأ عندما الاستلقاء ويزداد سوءاً عند التنفس بعمق.

5. عضلة القلب الضخامي

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تصبح جدران عضلات الضخ سميكة وصلبة. مع هذه المشكلة، لا يمكنك إدخال وخروج كمية كافية من الدم إلى قلبك، ويواجه قلبك صعوبة في الحصول على الدم الغني بالأكسجين. يحدث اعتلال عضلة القلب الضخامي عادةً بسبب مشكلة في الجينات الوراثية.

كيف أفرق بين ألم الكتف وألم القلب وأسباب الإصابة يحدث السبب الأكثر شيوعاً لألم الكتف عندما تتلف أو تتلهب أوتار منطقة الكتف وقد يحدث ألم الكتف أيضاً بسبب:

-التهاب المفاصل في مفصل الكتف.

-نتوءات العظام في منطقة الكتف.

-التهاب الجراب، وهو التهاب في كيس مملوء بالسوائل (الجراب) الذي يحمي المفصل بشكل طبيعي ويساعده على الحركة بسلاسة.

-عظم الكتف المكسور.

-خلع في الكتف.

-تيبس الكتف، والذي يحدث عندما تصبح العضلات والأوتار والأربطة داخل الكتف متيبسة، مما يجعل الحركة صعبة ومؤلمة.

الصورة من موقع AdobeStock

-تمزق أوتار الكفة المدورة.

ضعف الموقف والميكانيكا للكتف.

في بعض الأحيان، قد يكون ألم الكتف ناتجاً عن مشكلة في منطقة أخرى من الجسم، مثل الرقبة أو الرئتين.

متى تكون حالة طارئة؟

يمكن أن يكون ألم القلب حالة طبية طارئة إذا واجهوا الأعراض التالية:

-ألم مفاجئ وحاد في الصدر والكتف.

-ألم في الصدر والكتف يزداد سوءاً.

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-خفقان الصدر.

-صعوبة في التنفس.

-الدوخة أو الإغماء.

-التعب الشديد.

-سعال الدم.

يجب أن يكون الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية حالية مدركين بشكل خاص لأي ألم في الصدر والكتف.

المصدر : موقع هيلث لاين

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