رجيم الماء و5 طرق لتطبيقه وفوائدها ومضارها

بيروت - نادين محمد - جدول المحتوى

1- رجيم الماء والليمون

2- رجيم الماء فقط

3- رجيم الماء السريع

4- رجيم الماء الساخن

5- رجيم الماء 5 ايام

6- تجارب رجيم الماء

7- فوائد رجيم الماء

8- اضرار رجيم الماء

9- رجيم الماء فقط لمدة اسبوع كم ينزل

يمكن رجيم الماء بطرقه المختلفة ان يساعد على خسارة الوزن. فإلى جانب كونه ضرورياً للحفاظ على صحة سليمة وعلى عمل الاعضاء، يساعد الماء على الشعور بالشبع وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية. كما انه يخلص الجسم من السموم والبقايا الضارة ويحفز عمليتي الايض والهضم. ولهذا السبب يشدد الاختصاصيون دائماً على ضرورة شرب ما لا يقل عن 8 اكواب منه يومياً. كذلك من المفيد التعرف على انواع رجيم الماء المختلفة وكيفية تطبيقها وفوائدها ومضار بعضها.



من اجل تطبيق رجيم الماء والليمون يجب تحضير الوصفة الاساسية التي يعتمد عليها. وبالتزامن مع تناولها من المهم اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

المقادير

كيلو من الليمون

كمية كافية من الماء

الخطوات

1 تغسل حبات الليمون جيداً وتقشر وتعصر. يحفظ العصير في وعاء.

2 يوضع الماء على النار حتى يغلي ويضاف اليه قشر الليمون ويترك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة على نار هادئة.

3 بعد ذلك تتم تصفية الماء ويضاف اليه العصير ويوضع المزيج في وعاء محكم الاغلاق في الثلاجة. يمكن شرب القليل منه قبل 15 دقيقة من موعد كل وجبة اساسية.



فوائد هذا الرجيم



من المعروف ان الليمون يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية اضافة الى انه يساعد على نحت الجسم وحرق الدهون.

• يمكن هذا المشروب ان يساعد على حرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة شرط ان يتزامن استهلاكه مع اعتماد نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

• يساهم في تنقية الجسم من السموم ما يساعد على الحصول على بشرة نقية وخالية من الشوائب. كما انه يحمي صحة الشعر.

نصائح مهمة



قبل اتباع هذه الحمية من الضروري الانتباه الى بعض التعليمات منعاً لمواجهة اي مضاعفات سلبية.

• الافضل عدم تطبيق هذا الرجيم في حال المعاناة من قرحة او حرقة المعدة او من اضطرابات القولون.

• يجب ان تحتوي الوجبات التي يتم تناولها اثناء مدة هذا الرجيم على البروتين النباتي.

• من الضروي الحد من تناول الاطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

• من الافضل تناول 3 وجبات كحد ادنى و5 كحد اقصى يومياً، على ان يترافق هذا مع ممارسة التمارين بانتظام.



من الممكن ايضاً اتباع رجيم الماء من دون اي اضافات لمدة اسبوع واحد على ان يتم الالتزام ببعض التعليمات من اجل تطبيقه بطريقة صحيحة.

برنامج هذا الرجيم



من الضروري ان يتزامن اتباعه مع نظام غذائي وحياتي صحي ومتوازن ومع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية.

اليوم الاول



• تناول كوب من الماء الدافئ في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم.

• شرب 4 انواع من العصير او كوب كل 3 ساعات.

اليوم الثاني



• شرب كوبين من الماء الدافئ قبل وجبة الغداء.

• تناول قطعة من السمك المشوي مع طبق سلطة خضار وطبق أرز مطهو على البخار وحصة من الفاكهة.



اليوم الثالث



• اتباع طريقة اليوم الثاني مع اضافة القليل من البطاطا المشوية.

اليوم الرابع



• شرب كوب من الماء الدافئ في الصباح.

• اضافة طبق من الفواكه مع طبق من الخضار المسلوقة الى احدى الوجبات الصحية الثلاث.

اليوم الخامس



• شرب كوب من الماء الدافئ قبل موعد الفطور.

• اتباع نظام غذائي متوازن مع التركيز على الخضار والفواكه وشرب.

اليومان السادس والسابع



• اتباع برنامج اليوم الخامس مع تناول المتممات الغذائية.









فوائد هذا الرجيم



من اجل تحقيق النجاح عند اتباعه من المهم الانتباه الى بعض النصائح المهمة.

• التخلي عن العادات الحياتية والغذائية السيئة.

• شرب الماء قبل مواعيد الوجبات الاساسية بما لا يقل عن 30 دقيقة.

• الحرص على تجنب المشروبات الغازية والمحلاة.

• عدم اضافة الملح الى الطعام منعاً لاحتباس الماء في الجسم.



يعتبر هذا الرجيم من انواع حميات الماء التي يتبعها بعض الاشخاص. وهو يقوم ايضاً على شرب كمية كبيرة منه وعلى اتباع برنامج خاص لمدة 5 ايام.

اليوم الاول

الساعة 8 صباحاً. قطعة خبز محمص مع ملعقة من العسل او المربى الخفيف.

الساعة 10 صباحاً. ثمرة موز.

الساعة 12 ظهراً. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

الساعة 2 بعد الظهر. علبة تونة مع طبق سلطة صغير.

الساعة 4. قطعة من الخبز المحمص مع القليل من الجبنة قليلة الدسم.

الساعة 6. تفاحة واحدة.

الساعة 8 مساء. طبق سلطة مع القليل من زيت الزيتون مع حبة بطاطا مسلوقة.

اليوم الثاني

الساعة 8 صباحاً. قطعة خبز محمص مع ملعقة من العسل الطبيعي.

الساعة 10 صباحاً. تفاحة واحدة او 10 حبات فراولة.

الساعة 12. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

الساعة 2 من بعد الظهر. قطعة دجاج مشوية متوسطة الحجم مع طبق سلطة صغير.

الساعة 4. طبق خضار مشوية او مطهوة على البخار مع طبق سلطة خضراء.

الساعة 6. تفاحة واحدة.

الساعة 8 مساء. طبق سلطة تونة مع الماء.

اليوم الثالث

الساعة 8 صباحاً. قطعة من الخبز المحمص مع ملعقة وسط من العسل الطبيعي. الساعة 10 صباحاً. حبة برتقال.

الساعة 12 ظهراً. 4 ملاعق طعام من الجبنة الخالية من الدسم.

الساعة 2 من بعد الظهر. علبة تونة مع الماء و3 حبات جمبري وطبق سلطة صغير.

الساعة 4. حبة تفاح.

الساعة 6. قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم.

الساعة 8 مساء. طبق سلطة متوسط الحجم مع طبق خضار مشوية او مطهوة على البخار وقطعة دجاج مشوي متوسطة الحجم.

اليوم الرابع

الساعة 8 صباحاً. قطعة خبز محمص مع ملعقة طعام من العسل الطبيعي.

الساعة 10 صباحاً. حبة برتقال.

الساعة 12 ظهراً. طبق خضار.

الساعة 2 من بعد الظهر. بيضة مسلوقة مع طبق سلطة خضراء متوسطة الحجم.

الساعة 4. حبة تفاح او برتقال.

الساعة 6. قطعة من جبنة قليلة الدسم.

الساعة 8 مساء. قطعة لحم مشوي مع طبق سلطة خضار.

اليوم الخامس

الساعة 8 صباحاً. قطعة خبز محمص مع ملعقة من العسل الطبيعي.

الساعة 10 صباحاً. حبة برتقال او 10 حبات فراولة.

الساعة 12 : 4 ملاعق طعام من جبنة قليلة الدسم مع قطعة من الخبز المحمص.

الساعة 2 بعد الظهر. طبق شوربة خضار من دون دسم.

الساعة 4 بعد الظهر. قطعة بسكويت مخصص للرجيم.

الساعة 6. قطعة جبنة قليلة الدسم.

الساعة 8 مساء. قطعة لحم مشوي متوسطة الحجم مع طبق سلطة خضار وكوب من عصير الغريب فروت.



مخاطر هذا الرجيم



قبل اتباع اي حمية لخسارة الوزن واستعادة الرشاقة من الضروري استشارة الطبيب الاختصاصي. فرجيم الماء السريع مثلاً ينطوي على بعض المخاطر.

• يؤدي هذا النظام الغذائي الى استهلاك عدد قليل من السعرات الحرارية.

• قد يسبب ابطاء عملية الايض بنسبة تصل الى 23%.

• من الممكن ان تنتج عنه خسارة للكتلة العضلية.

• يجب عدم اتباع حمية الماء السريعة لوقت طويل والسبب انها قد تؤدي الى المعاناة من نقص في بعض المغذيات مثل الحديد والفيتامين B12 والكالسيوم.

• من مضار هذا الرجيم ايضاً انه قد يسبب على المدى الطويل ضعف الخصوبة لدى المرأة.

• يجب الانتباه ايضاً الى انه يؤدي احياناً الى ضعف المناعة ما يعني زيادة احتمال الاصابة بالكثير من الامراض.





يقوم هذا الرجيم على شرب كوب او نصف كوب من الماء الدافئ، اي على درجة حرارة 50 مئوية، في الصباح قبل تناول وجبة الفطور بنحو 10 دقائق.



مضار هذا الرجيم



يعتبر هذا الرجيم سهل التطبيق لكن يجب توخي الحذر اثناء اتباعه منعاً لحدوث بعض الاعراض الجانبية.

• يجب شرب الماء قبل ان يبرد.

• يمكن تناول كوب من الماء الساخن قبل كل وجبة رئيسية لأن هذا يسهل عملية الهضم. لكن يجب عدم المبالغة في ذلك حيث يمكن شرب 4 الى 5 اكواب يومياً كحد اقصى.





يمكن ايضاً اتباع طريقة اخرى لخسارة الوزن من خلال رجيم الماء الذي يقوم على تطبيق برنامج غذائي مدته 5 ايام.

اليوم الأول

في الصباح خلال الفطور. كأس ماء وقطعة من الخبز المحمص مع ملعقة وسط من العسل.

بعد ذلك يمكن تناول وجبة كل ساعتين.

كوب ماء مع ثمرة موز.

كوب ماء مع كوب لبن زبادي طبيعي.

كوب ماء، علبة تونة مع طبق سلطة صغير.

كوب ماء، قطعة خبز محمص مع جبنة قليلة الدسم.

كوب ماء مع تفاحة.

كوب ماء مع حبة بطاطا مسلوقة وطبق سلطة متوسط الحجم.

قبل النوم. كوبان من الماء.

اليوم الثاني

خلال الفطور. كوب ماء، قطعة خبز محمص مع ملعقة وسط من مربى مخصص للرجيم.

وكل ساعتين يمكن تناول وجبة صغيرة.

كوب ماء مع حبة تفاح او 10 حبات فراولة.

كوب ماء مع كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

كوب ماء، قطعة دجاج متوسطة الحجم مع طبق سلطة صغير.

كوب ماء مع طبق سلطة متوسط الحجم.

كوب ماء مع حبة تفاح.

كوب ماء مع علبة تونة بالماء وطبق سلطة صغير.

قبل النوم. كوب ماء.

اليوم الثالث

خلال وجبة الفطور. كوب ماء، قطعة خبز محمص مع ملعقة وسط من العسل.

بعد ذلك يمكن تناول وجبة خفيفة كل ساعتين.

كوب ماء مع حبة برتقال.

كوب ماء مع 4 ملاعق وسط من جبنة قليلة الدسم.

كوب ماء مع علبة تونة بالماء وطبق سلطة خضراء و3 قطع جمبري.

كوب ماء، حبة تفاح.

كوب ماء مع قطعة متوسطة الحجم من جبنة قليلة الدسم.

كوب ماء، قطعة دجاج مشوي متوسطة الحجم مع طبق سلطة متوسط الحجم.

قبل النوم. كوبا ماء.

اليوم الرابع

خلال وجبة الفطور. كوب ماء، قطعة من الخبز المحمص مع ملعقة وسط من العسل الطبيعي.

ويمكن تناول وجبة كل ساعتين بحسب هذا البرانمج.

كوب ماء مع حبة برتقال.

كوب ماء مع طبق خضار متوسط الحجم.

كوب ماء مع بيضة مسلوقة وطبق سلطة خضراء متوسط الحجم.

كوب ماء مع حبة برتقال.

كوب ماء مع قطعة جبنة قليلة الدسم متوسطة الحجم.

كوب ماء مع قطعة لحم مشوية متوسطة الحجم وخالية من الدسم وطبق سلطة متوسط الحجم.

كوب ماء مع كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

قبل النوم. كوبا ماء.

اليوم الخامس

خلال وجبة الفطور. كوب ماء، قطعة خبز محمص مع ملعقة وسط من العسل الطبيعي. وكل ساعتين يمكن تناول هذه الوجبات.

كوب ماء مع حبة تفاح.

كوب ماء، قطعة خبز محمص مع القليل من جبنة قليلة الدسم.

كوب ماء، طبق شوربة خضار من دون دسم او طبق سلطة خضراء متوسط الحجم.

كوب ماء مع قطعة بسكويت مخصصة للرجيم.

كوب ماء مع قطعة جبنة متوسطة الحجم وقليلة الدسم.

كوب ماء، قطعة دجاج مشوية متوسطة الحجم، طبق سلطة متوسط الحجم مع كوب من عصير الغريب فروت.

قبل النوم. كوب ماء.

ريم عوض، 31 عاماً.



امارس التمارين الرياضية منذ سنوات لكنني لم اتمكن رغم هذا من خسارة الكثير من وزني الزائد. ولهذا قررت اتباع حمية الماء لمدة 5 ايام. والتزمت بالبرنامج اليومي بشكل تام حتى تمكنت من خسارة 3 كيلوغرامات. وبعد ذلك بدأت باعتماد نظام غذائي صحي وتخليت عن تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة. وهكذا واصلت خسارة الوزن مع مواصلتي ممارسة الرياضة.

ليلى ونوس، 42 عاماً



اتبعت رجيم الماء السريع من اجل خسارة بضعة كيلوغرامات واستعادة رشاقتي بشكل تام. وحذرتني اختصاصية التغذية من القيام بذلك لوقت طويل كي لا اعاني من نقص في المغذيات. وبالفعل اكتفيت بـ5 ايام قبل ان استعيد نظامي الغذائي والحياتي المتوازن. وواظبت على المشي لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة يومياً.



يمكن تطبيق هذا الرجيم اذاً بطرق مختلفة. ولكل منها قواعدها الخاصة لكنها تتفق عموماً على بعض الفوائد.

• يساعد هذا الرجيم على تخليص الجسم من السموم ومن البقايا الضارة.

• يمكن اللجوء اليه للحد من ارتفاع ضغط الدم.

• تساهم هذه الحمية في الحد من الصداع.

• يحد من الاصابة بالامساك ومن التهابات المعدة كما يخفض نسبة الحموضة.

• قد يمنع تكون الحصى في الكلى والمرارة.

• يساعد على الشعور بالشبع وعلى خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

• يعتبر هذا الرجيم وسيلة لتنقية البشرة وتخليصها من الشوائب مثل علامات التقدم في السن والجفاف.







الى جانب فوائده الكثيرة يمكن الرجيم الذي يعتمد على الماء ان ينطوي على بعض الاضرار التي يجنب الانتباه لها.

• قد يسبب النقص في المغذيات مثل الفيتامينات والمعادن الاساسية.

• من الممكن ان يؤدي الى خسارة جزء مهم من الكتلة العضلية.

• يؤدي ايضاً في حالات كثيرة الى تراجع مستوى الايض.





يساعد رجيم الماء على خسارة 5 الى 10 كيلوغرامات بحسب مدته، علماً انه من الافضل عدم اتباعه لمدة طويلة لأن هذا قد يشكل خطراً على الصحة.

• رجيم الماء فقط يساعد على فقدان ما لا يقل عن كيلوغرامين اسبوعياً.

• من خلال اتباع رجيم الماء والليمون بشكل متقطع يمكن خسارة 8 كيلوغرامات في شهر واحد.

• يساعد رجيم الماء السريع على خسارة 3 كيلوغرامات على الاقل في 7 ايام.

• باتباع رجيم الماء الساخن يمكن خسارة 5 كيلوغرامات في اسبوع.





