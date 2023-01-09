إشربي شاي شعر الذرة وتخلّصي من الدهون

بيروت - نادين محمد - كيف تتناولين أكواز الذرة؟ مسلوقة مع الملح أم مشوية؟ لا شكّ في أنّك تجدين أنها لذيذة في الحالتين. لكن، حان الوقت لتكتشفي سراً آخر من أسرار هذه النبتة: إنه ذلك الشعر الذي ترمينه عادة في سلة المهملات. فلتعلمي أنّ الشاي المحضّر منه مفيد لصحة كليتيك وأنه يحتوي على الفيتامين K3 الذي يؤدي دوراً أساسياً في منع تخثر دمك وتجمع الدهون فيه وعلى الأملاح المعدنية والكثير من العناصر الغذائية. ليس هذا فحسب، بل إن هذا الشعر مدرّ للبول وحارق ممتاز للدهون الضارة. فهل تريدين خسارة وزنك الزائد؟ إذاً، إشربي شاي شعر الذرة ولا تترددي.

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الوصفة الأولى

ليس عليك أن تقومي بخطوات صعبة ومعقدة لكي تحضري هذا النوع من الشاي. فهو سهل الإعداد. إذاً، طبّقي هذه التعليمات:

-ضعي 10 غ من شعر الذرة المجفف في ليتر من الماء على النار إلى أن يبلغ الخليط درجة الغليان.

-إنزعي الخليط عن النار عندما يصل الماء إلى ثلث كميته الأساسية.

-أتركي الخليط يبرد.

-إشربي القليل من ماء الخليط كلما شعرت بالعطش.

ملاحظة مفيدة: تذكّري دائماً أن تناولك شاي الذرة المجفّف يساعدك على خسارة وزنك الزائد ويساهم في انخفاض مستوى الكوليسترول والسكّر في دمك.

الوصفة الثانية

إذا كنت لا تمتلكين الكثير من الوقت من أجل تحضير الوصفة السابقة، لا تقلقي لأنّه يمكنك أن تطبقي وصفة أخرى أكثر سهولة. كل ما عليك أن تقومي به هو التالي:

-ضعي نصف كوب من شعر الذرة في ليتر من الماء المغلي.

-أتركي الخليط يرتاح لنحو 15 دقيقة ثمّ قوم بتصفية الخلاصة.

-إشربي كوباً من الخلاصة كل 4 ساعات إذا كنت تريدين أن تحصلي على النتيجة التي تريدين خلال وقت قصير.

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معلومات مفيدة

لا تنسي يوماً أن شاي شعر الذرة يساعدك على حرق الدهون المتراكمة في جسمك وبالتالي على خسارة وزنك الزائد. لكن، لا تنسي أيضاً أنه يساهم في:

- محاربة مرض السكّري. فإذا كنت تعانين من هذا الداء، ضعي قبضة من شعر الذرة في ليتر من الماء على النار إلى أن يبلغ الخليط درجة الغليان. قومي بتصفيته ثم اشربي 3 إلى 4 أكواب منه يومياً.

-التهاب الكليتين، ارتفاع ضغط الدم، التشنجات، احتباس البول: لتتخلصي من هذه المشكلات المزعجة، ضعي قبضة من شعر الذرة في ليتر من الماء على النار حتى درجة الغليان ثمّ قومي بتصفية الخلاصة وتناولي جرعات بسيطة منها على امتداد النهار.

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