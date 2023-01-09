لماذا لا يجب وضع معجون الأسنان على البثور

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القاهرة - سامية سيد - إذا احتجت في أي وقت للتخلص من البثور فربما تكون قد فكرت في النصيحة التي سمعتها من قبل عن وضع القليل من معجون الأسنان عليه وسيجف لكن هل هذا صحيح؟ لماذا يجب عليك تخطي خدعة معجون الأسنان وما يجب وضعه على البثور بدلاً من ذلك.

وحسب ما ذكره موقع Cleveland وضع معجون الأسنان على البثور فكرة جيدة؟

يصنع معجون الأسنان لفمك وفي فمك مكان يجب أن يبقى فيه عندما يتعلق الأمر ببشرتك، التزمي بعلاجات البقع المجربة والصحيحة المصممة خصيصًا لاستهداف حب الشباب العرضي.

لماذا لا يجب وضع معجون الأسنان على البثورمن المحتمل أن يضر معجون الأسنان أكثر من نفعه لبشرتك لذا ، ما يحدث هو أنك ستنتهي ببثور أكثر احمرارًا وتهيجًا مما بدأت به."

هذا لأن معجون أسنانك مليء بالمكونات المصممة لمساعدة أسنانك عن طريق تقليل الجير وتقوية المينا لكن هذه المكونات نفسها يمكن أن تكون قوية جدًا أو قاسية على بشرتك، ما يؤدي إلى:

-احمرار.

-لاذع.

-احتراق.

-تهيج.

-اشتعال.





أفضل خيارات علاج البثور

من السهل الحصول عليها، فهي رخيصة الثمن وهي أفضل بكثير، وعلاجات موضعية أكثر فعالية للبثور". ابحث عن المنتجات التي تحتوي على هذه المكونات:

-حمض الساليسيليك، الذي يساعد على إزالة الطبقة العليا من الجلد التالف عن طريق إذابة خلايا الجلد الميتة.

-البنزويل بيروكسايد، الذي يستهدف البكتيريا الموجودة على سطح الجلد والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حب الشباب.

تم تصميم علاجات البقع التي تحتوي على هذه المكونات ليتم دهنها على البثور الموجودة. يعتبر كل من حمض الساليسيليك والبنزويل بيروكسايد من المكونات الشائعة أيضًا في غسول الوجه والتي تهدف إلى منع ظهور حب الشباب في المقام الأول.