شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول اللوز يوميًا يمنع الالتهابات ويساعد فى التعافى بعد التمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Medical Express، عن أنه بالنسبة لأولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام، قد يكون تناول اللوز كل يوم هو الحل المثالي للعام الجديد.



فوائد اللوز بعد اداء التمارين

أظهرت تجربة عشوائية محكومة نشرت في مجلة Frontiers in Nutrition ، إن المشاركين من الإناث والذكور الذين تناولوا 57 جرامًا من اللوز يوميًا لمدة شهر واحد، كان لديهم المزيد من الدهون المفيدة في دمائهم فورًا، موضحا، إن جلسة تمرين مكثف من المشاركين الضابطين يتم تصنيع هذا الجزيء، المعروف باسم oxylipin (الدهون المؤكسدة) من حمض اللينوليك بواسطة الأنسجة الدهنية البنية، وله تأثير مفيد على صحة التمثيل الغذائي وتنظيم الطاقة.

قال المؤلف الدكتور ديفيد نيمان، الأستاذ ومدير مختبر الأداء البشري بجامعة ولاية أبالاتشي في نورث كارولينا للأبحاث، "نوضح هنا أن المتطوعين الذين تناولوا 57 جرامًا من اللوز يوميًا لمدة شهر واحد "، كانت نوبة التمرين أكثر فائدة في دمائهم بعد التمرين مباشرة، أفادوا أيضًا أنهم لم يشعروا بالتعب والتوتر، وتمتعوا بقوة أفضل للساق الخلفية، وانخفاض تلف العضلات بعد التمرين مقارنة بالمتطوعين الضابطين.

4 أسابيع من المكملات الغذائية باللوز

شملت التجربة السريرية 38 رجلاً و 26 امرأة تتراوح أعمارهم بين 30 و 65 عامًا، لم يشاركوا في تدريبات الوزن المنتظمة، تم اختيار نصفهم تقريبًا بشكل عشوائي لمجموعة حمية اللوز، والنصف الآخر للمجموعة الضابطة، الذين كانوا يأكلون يوميًا قطعة من الحبوب المطابقة للسعرات الحرارية، أخذ الباحثون عينات من الدم والبول قبل وبعد فترة الأربعة أسابيع من المكملات الغذائية، تضمنت مقاييس الأداء اختبار Wingate اللاهوائي لمدة 30 ثانية، واختبار تشغيل المكوك بطول 50 مترًا، والقفز العمودي، والضغط على مقاعد البدلاء، وتمارين قوة الساق الخلفية، تم أخذ عينات دم وبول إضافية فورًا بعد جلسة الـ 90 دقيقة من "التمرين اللامركزي" ويومياً لمدة 4 أيام بعد ذلك.

بعد كل سحب دم، قام المشاركون بملء استبيان "ملف تعريف الحالة المزاجية" (POMS) لتحديد حالتهم العقلية، وتقييم تأخر ظهور آلام العضلات- أي الألم والصلابة التي شعروا بها بعد تمرين غير معتاد أو شاق،

كما هو متوقع، أدى التمرين لمدة 90 دقيقة إلى زيادة شعور المتطوعين بتلف العضلات ووجع العضلات، بالإضافة إلى زيادة درجة الحالة المزاجية POMS ، مما يشير إلى انخفاض النشاط وزيادة التعب والقلق والاكتئاب.

أدى التمرين أيضًا إلى مستويات مرتفعة عابرة من السيتوكينات المؤدية للالتهابات مثل IL-6 و IL-8 و IL-10 و MCP-1 في الدم، بما يتوافق مع تلف بسيط في العضلات، ومع ذلك، كانت هذه التغييرات في السيتوكينات متساوية في مجموعات اللوز والحبوب.

الأهم من ذلك، مباشرة بعد التمرين، كان تركيز 12،13-DiHOME المفيد أعلى بنسبة 69٪ في بلازما الدم للمشاركين في مجموعة اللوز منه في المشاركين في المجموعة الضابطة. من المعروف أن 12،13-DiHOME يزيد من نقل الأحماض الدهنية وامتصاصها عن طريق العضلات الهيكلية ، مع التأثير العام لتحفيز الانتعاش الأيضي بعد التمرين، قد يكون البوليفينول في قشر اللوز هو المفتاح، وقد خلص نيمان وزملاؤه إلى أن الاستهلاك اليومي للوز يؤدي إلى تغيير في التمثيل الغذائي، مما يقلل من الالتهاب والإجهاد التأكسدي من التمارين ويمكّن الجسم من التعافي بشكل أسرع.

نستنتج أن اللوز يوفر مزيجًا فريدًا ومعقدًا من العناصر الغذائية ومزيج البوليفينول الذي قد يدعم التعافي الأيضي من المستويات المجهدة من التمارين الرياضية، يحتوي اللوز على كميات عالية من البروتين، وأنواع صحية من الدهون، وفيتامين E والمعادن والألياف.

وقال نيمان، إن اللوز يحتوي على مادة البوليفينول التي تنتهي في الأمعاء الغليظة وتساعد في السيطرة على الالتهاب والإجهاد التأكسدي .