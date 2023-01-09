بيروت - نادين محمد - تعد البواسير هي حالة شائعة يمكن أن تحدث بسبب مجموعة متنوعة من العوامل من الوراثة إلى الإمساك الحاد، وهي حالة مرضية تسبب فيها البواسير انتفاخ الأوردة السفلى للقناة الشرجية والمستقيم، ولا يمكن التغوط بسبب النزيف والألم، ويمكن أن يؤدي نزيف البواسير أيضًا إلى فقر الدم الحاد.

يمكن أن تصيب البواسير الأشخاص من جميع الأعمار، على الرغم من أنها أكثر شيوعًا عند كبار السن والنساء الحوامل والمرضى طريحي الفراش والذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي. يمكن علاجه في المنزل في مرحلته الأولية.

علاج البواسير الخارجية المنتفخة وما هي أسبابها

يؤدي الإجهاد إلى الضغط على الأوردة في فتحة الشرج أو المستقيم، مما يؤدي إلى الإصابة بالبواسير بسبب:

- ضغط الحوض من زيادة الوزن وخاصة أثناء الحمل.

- الضغط بشدة للتغوط بسبب الإمساك.

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- الإجهاد لرفع الأشياء الثقيلة أو رفع الأثقال.

- علاج البواسير الخارجية المنتفخة

- نادرًا ما تسبب البواسير الداخلية الألم (وعادة لا يمكن الشعور بها) إلا إذا تدلَّت. كثير من الأشخاص المصابين بالبواسير الداخلية لا يعرفون أنهم مصابون بها؛ لأنهم لا يعانون من أعراض.

- إذا كانت لديك أعراض البواسير الداخلية، فقد ترين دمًا على ورق التواليت أو في البراز أو في المرحاض. هذه علامات نزيف في المستقيم.

تشمل علامات البواسير الخارجية:

-حكة في الشرج.

-كتل صلبة بالقرب من فتحة الشرج والشعور بألم أو حرقة.

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-ألم أو وجع في فتحة الشرج، خاصة عند الجلوس.

-نزيف في المستقيم.

كيف يمكنني علاج البواسير في المنزل؟

غالبًا ما تختفي البواسير من تلقاء نفسها دون علاج وقد تستمر أعراض مثل الألم والنزيف لمدة أسبوع أو أطول قليلاً. في غضون ذلك، يمكنك اتباع هذه الخطوات لتخفيف الأعراض:

استخدمي الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على ليدوكائين والهيدروكورتيزون على المنطقة المصابة.

-تناولي المزيد من الماء.

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-زيادة تناول الألياف من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية. حاول الحصول على ما لا يقل عن 20 إلى 35 جرامًا من تناول الألياف يوميًا.

-الجلوس في حمام دافئ (حمام المقعدة) لمدة 10 إلى 20 دقيقة في اليوم.

-تليين البراز عن طريق تناول أدوية ملينة.

-تناولي العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) للألم والالتهاب.

-استخدمي مناديل تواليت مع غسول أو مناديل مبللة قابلة للغسل للتربيت بلطف وتنظيف مؤخرتك بعد التبرز. يمكنك أيضًا استخدام منديل أو قطعة قماش مبللة بالماء. (تخلصي من المناديل المبللة في سلة المهملات، واغسلي المناشف بشكل منفصل في الماء الساخن لتجنب انتشار العدوى التي غالبًا ما توجد في البراز).

علاج البواسير الخارجية المنتفخة ومنع البواسير

تعد البواسير شائعة مع تقدمك في السن. يمكن أن تساعد هذه الخطوات في منع تيبس البراز والإمساك الذي يمكن أن يؤدي إلى البواسير:

-لا تجلسي طويلاً أو تضغطي بقوة على المرحاض.

-اذهبي إلى المرحاض عندما تشعرين بالحاجة - لا تؤخري حركة الأمعاء.

-تناولي الكثير من الماء طوال اليوم.

-تناولي المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف (الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة) أو المكملات الغذائية.

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-تناولي أدوية مسهلة أو استخدمي الحقن الشرجية فقط على النحو الموصى به من قبل الطبيب الخاص بك؛ لأن كثرة الملينات أو الحقن الشرجية يمكن أن تجعل من الصعب على جسمك تنظيم طريقة التبرز.

متى يجب الاتصال بالطبيب؟

يجب عليك الاتصال بالطبيب الخاص بك إذا كنت تشكين في حدوث البواسير وظهور الأعراض التالية:

-وجع بطن.

-الإمساك أو الإسهال المزمن.

-حمى وقشعريرة.

-استفراغ وغثيان.

-نزيف حاد في المستقيم وألم.

المصدر : موقع هيلث لاين

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