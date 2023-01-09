مشروبات قبل النوم تساعد على حرق دهون البطن 

بيروت - نادين محمد - الشعور بالجوع ليلاً هو أمر شائع يحدث لأغلبنا، وقد يصعب مقاومة هذا الشعور حتى وإن كنتِ تتبعين حمية لتخسيس الوزن، ولكن مازال هناك فرصة كي تخسري بعض الوزن عند تناول تلك المشروبات في المساء، كما أنها تساعدكِ على الشعور بالشبع، وتحسين مستوى الأيض أو عملية التمثيل الغذائي لديكِ، وبشكل خاص قد تساعدكِ على حرق دهون منطقة البطن.

وإليكِ مجموعة من مشروبات قبل النوم تساعد على حرق الدهون، وخسارة الوزن، والحصول على بطن مسطحة.

مشروب قبل النوم مخفوق بروتين الزبادي اليوناني

هذا المشروب رائع في حالة الشعور بالجوع في المساء، حيث يساعد مخفوق بروتين الزبادي اليوناني في بناء واستعادة العضلات، وبالتالي قإنه يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، علاوة على أن مخفوقات بروتين الزبادي اليوناني تمنحكِ جرعة ثابتة وفعّالة من الأحماض الأمينية التي تحرق الدهون باستمرار في منطقة البطن.

مشروب قبل النوم العصير الاخضر

دهون البطن هي في الواقع واحدة من أصعب المناطق التي يمكنكِ التخلص منها، ومع ذلك فمع وجود مكونات عالية التمثيل الغذائي ومضادات الأكسدة، مثل مشروب الزنجبيل والليمون والعصير الأخضر المصنوع من الخضروات، يمكن أن يفعل الكثير، خاصة إن التزمتِ عليه لمدة 4 أيام فقط.

وعادة ما يتكون هذا المشروب من كوب من عصير الليمون ونصف كوب من قطع الزنجبيل، ونصف كوب من أوراق البقدونس، وكوب من خل التفاح، وكوب من الماء، وملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

ويفضل شربه في الصباح على معدة فارغة وقبل النوم، فهو يساعد في تسخين خلايا دهون البطن إلى أقصى حد.

مشروب بل النوم ماء ساخن مع ليمون و عسل

الماء الساخن والليمون يساعد في التخلص من دهون البطن (مصدر الصورة freepik)

الماء الساخن منزلي الصنع بالليمون والعسل هو أفضل طريقة للتخلص من دهون البطن في غضون أسابيع قليلة، فإن شربه في الصباح والليل يستهدف على وجه التحديد دهون البطن.

كذلك، فإنه يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على الهضم، ويدعم إزالة السموم، ويشجع على إنقاص الوزن، وهذا المشروب المصنوع منزليًا بسيط ومريح ويمكن استخدامه طوال اليوم لتحسين وظائف الجسم.



مشروب قبل النوم بماء الخيار والليمون للتخلص من السموم

ماء الخيار للتخلص من دهون البطن (مصدر الصورة freepik)

يعد الخيار والليمون والماء المليء بالنعناع أفضل مشروبات التخلص من السموم، فإلى جانب إزالة السموم من الجسم، فهو مرطب بشكل استثنائي، حيث يساعد شرب ماء الديتوكس في إنقاص الوزن بشكل طبيعي، ويحسن نسيج الجلد، ويعزز الهضم، ويعزز المناعة.

المصدر: thetarttart

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