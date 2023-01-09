شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء شائعة يجب تجنبها فى حمية البحر الأبيض المتوسط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للسنة السادسة على التوالي احتلت حمية البحر الأبيض المتوسط المرتبة الأولى في تصنيف US News & World Report لأفضل النظم الغذائية بشكل عام لعام 2023، وذلك بفضل تنوعها الشامل من الأطعمة المتوازنة جنبًا إلى جنب مع فوائدها الغذائية والصحية، ويمكن استخدامه للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة بالإضافة إلى ذلك ، ربطت العديد من الدراسات حمية البحر الأبيض المتوسط بإطالة متوسط العمر المتوقع وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، ولتحقيق الاستفادة من هذا النظام الغذائى يجب تجنب بعض الأخطاء وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

تناول الكثير من السكر المضافعلى الرغم من أن التوصية بإضافة السكر في الإرشادات الغذائية 2020-2025 للأمريكيين لا تزيد عن 10٪ من إجمالي السعرات الحرارية، إلا أنه لا يتم تشجيع السكر المضاف في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ومع ذلك، على غرار الدهون المشبعة، لا تحتاج إلى الاستغناء عن السكريات المضافة تمامًا - بل عليك فقط أن تختار بحكمة الكمية التي تستخدمها. عدم ممارسة الرياضةالتمارين الرياضية ضرورية لنمط حياة صحي، إذا لم تتمكن من الخروج للتمرين ، فابحث عن أنشطة داخلية لرفع معدل ضربات قلبك. هناك الكثير من مقاطع الفيديو التي يمكنك الانتقال إليها أو الانضمام إلى الأنشطة في مركز المجتمع المحلي أو الاشتراك في صالة ألعاب رياضية محلية تقدم مجموعة متنوعة من الفصول ومعدات التمرين الداخلية التي يمكنك استخدامها.

تناول الكثير من الدهون المشبعةيشجع النظام الغذائي المتوسطي الدهون الصحية ، والتي تشمل الدهون الأحادية وغير المشبعة المتعددة. وتشمل أيضًا دهون أوميجا 3 الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين ومصادر أوميجا 3 النباتية مثل الجوز وزيت الكانولا ومع ذلك ، فإن النظام الغذائي يقلل من استهلاك الدهون المشبعة التي تسبب انسداد الشرايين ، والتي توجد في الأطعمة مثل قطع اللحم الدهنية والزبدة والآيس كريم كامل الدسم وجلد الدجاج، وعدم الانتباه إلى النوع الذي تختاره والمقدار الذي تتناوله كل يوم هو خطأ في النظام الغذائي المتوسطي الذي تريده للحصول على النتائج الصحية التي تبحث عنها.

4 اختيار الأطعمة الغنية بالصوديوميعني اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط التخلص من ملح الطعام (معظم الوقت) ، واستخدام الأعشاب والتوابل لإضفاء نكهة على طعامك، إذا كنت حقًا بحاجة إلى استخدام الملح ، فقم بإضافته بعد طهي طعامك وتذوقه حتى يكون لديك المزيد من التحكم في الكمية المضافة والكمية التي تحتاجها حقًا

أحجام الحصص الكبيرةآخر شيء يمكن أن يفسد نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي هو تناول كميات كبيرة ، يمكن أن تكون المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة جزءًا من خطة البحر الأبيض المتوسط الصحية ، لكن تراكم ثلاثة أكواب على طبقك يضيف ما يصل إلى عدة مئات من السعرات الحرارية وحدها.

بدلاً من ذلك، استخدم كميات معقولة وقم بتجميعها عن طريق إضافة الكثير من الخضار والبقوليات للبروتين.