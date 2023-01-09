شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التفرقة بين أورام الثدى الحميدة والخبيثة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المهم للغاية إجراء الفحص الذاتي للثدي للنساء، ويجب إخبار الطبيب بأي شيء غير معتاد، خاصة كتلة الثدي ومع ذلك، ليست كل أورام الثدي تشير إلى السرطان، لذا من المهم أن تفهمين الفرق بين أورام الثدي السرطانية والحميدة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

خصائص أورام سرطان الثديقد يكون الورم السرطاني بالثدي غير مؤلم، وهذا هو السبب في أن المرض في معظم الأحيان إما لا يتم تشخيصه أو يتم تشخيصه بشكل خاطئ تشمل الخصائص الأخرى لأورام سرطان الثدي ما يلي:

- حواف غير منتظمة

- ثابت تحت الجلد



- يقع الورم في الربع العلوي الخارجي للثدي

ماذا تعني أورام الثدي الحميدة؟ - تزايد الكتلةماذا تعني أورام الثدي الحميدة؟ أورام الثدي الحميدة عبارة عن كتل غير سرطانية بالثدي تسبب قدرًا من الضيق، على عكس أورام الثدي السرطانية، ويمكن أن تكون أورام الثدي الحميدة مؤلمة، وقد تعاني من ألم عام وألم في الحلمة أو إفرازات صفراء أو خضراء من الحلمة.

ومع ذلك، يمكن أن تعرض بعض أنواع سرطان الثدي أيضًا هذه الأعراض، وهذا هو السبب في أنه من الأفضل التحدث إلى طبيب.

ما هى الأسباب الشائعة لكتل الثدي الحميدة؟

من أكثر أسباب أورام الثدي الحميدة شيوعًا الخراجات والأورام الغدية الليفية، وفقًا لمايو كلينك، فإن أكياس الثدي هي أكياس مليئة بالسوائل داخل الثدي، وعادة ما تكون غير سرطانية (حميدة).

قد تصاب بعض النساء أيضًا بواحد أو أكثر من الخراجات في ثديهن، والأورام الغدية الليفية هي أورام حميدة تتكون من كتل صلبة من الأنسجة الليفية والغدية.



ووفقًا لمركز Stony Brook Cancer Center، تحدث هذه الأعراض بشكل متكرر لدى النساء بين 18 إلى 35 عامًا وتمثل جميع أورام الثدي تقريبًا لدى النساء دون سن 25 عامًا.

تشمل الأسباب الأخرى لأورام الثدي الحميدة خراج الثدي الذي يسبب التهابًا وتورمًا مؤلمًا في الثدي ، ونخرًا دهنيًا ، وتكتلًا ثابتًا غير مؤلم ناتج عن تلف الأنسجة الدهنية.

علامات أخرى لسرطان الثدي يمكن أن تساعدك في الكشف عن المرض

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، تتضمن بعض العلامات التحذيرية لسرطان الثدي ما يلي:

- نتوء جديد في الثدي أو الإبط

- سماكة أو انتفاخ جزء من الثدي

- تهيج أو تنقر في جلد الثدي

- احمرار أو تقشر الجلد في منطقة الحلمة أو الثدي

- شد الحلمة أو ألم في منطقة الحلمة

- إفرازات من الحلمة غير لبن الأم بما في ذلك الدم

- أي تغيير في حجم الثدي أو شكله

- ألم في أي منطقة من الثدي

كيف يتم فحص الثدى ؟

أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان لديك ورم سرطاني أو حميد في الثدي هو فحص ثدييك من قبل الطبيب.



قد يوصي طبيبك بإجراء تصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية أو تصوير الثدي بالأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي قد يوصى أيضًا بأخذ خزعة في حالة وجود كتلة يشتبه في أنها سرطان.



يجب على جميع النساء إجراء فحص ذاتي لثديهن بانتظام في حال لاحظت وجود أي كتل في ثديك وتحت ذراعك ، فمن الأفضل أن يقوم الطبيب بفحصها.