شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد قشر الموز للعناية بالبشرة ومحاربة التجاعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للموز فوائد صحية عديدة حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الأمراض، ولكن هل لقشر الموز فوائد صحية؟ وحسب ما ذكره موقع health فإن قشر الموز له فوائد عديدة على البشرة حيث إنه يعمل على:

-يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

-تقليل الهالات السوداء تحت عينيك.

-تهدئة الالتهاب.

فوائد استخدام قشر الموز على بشرتك على الرغم من أن قشور الموز لم تثبت فعاليتها في أي شيء لبشرتك، إلا أن هناك بعض العلم وراء هذه النظرية.

الموز غني جدًا بمضادات الأكسدة ومضادات الأكسدة هي مواد طبيعية رائعة لجسمك، بما في ذلك بشرتك، وهي إضافة رائعة لنظام العناية بالبشرة.

وجدت دراسة أجريت عام 2011 أن قشور الموز، على وجه الخصوص، تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وأن قشور الموز غير الناضجة تحتوي على مضادات أكسدة أكثر من تلك الموجودة في الموز الناضج والناضج.

ماذا تفعل مضادات الأكسدة لبشرتك

يمكن أن تسبب الكثير من الأشياء ضررًا لبشرتك، بما في ذلك ظاهرة تسمى الإجهاد التأكسدي، و يحدث ذلك عندما ترتبط الجزيئات غير المستقرة المعروفة باسم الجذور الحرة بخلاياك، والتي يمكن أن تغير الحمض النووي أو تغيير أغشية الخلايا.

يمكن أن يأتي الإجهاد التأكسدي من الشمس أو البيئة، مثل الدخان والتلوث، ويمكن أن يحدث أيضًا كجزء من الطريقة التي يعمل بها التمثيل الغذائي الطبيعي للبشرة و يؤدي هذا الإجهاد التأكسدي إلى تسريع عملية الشيخوخة عن طريق تقليل كمية ألياف الكولاجين والإيلاستين في الجلد بصريًا ، يظهر هذا على شكل تجاعيد أو ترهل أو تغيرات في الملمس أو تغير في لون الجلد".

لكن مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة، ما يقلل من الإجهاد التأكسدي وهذا يجعلها مكونًا مهمًا للعناية بالبشرة لكنك لن تحصل عليها بالضرورة من قشر الموز، بغض النظر عن مدى نضجها.

من الناحية النظرية، يمكنك على الأرجح الحصول على بعض مضادات الأكسدة عن طريق فرك القشر على بشرتك ولكن إذا كان هدفك هو الحصول على روتين للعناية بالبشرة مليء بمضادات الأكسدة، فمن الأفضل لك استخدام أحد مضادات الأكسدة- منتج غني للعناية بالبشرة على وجهك بدلاً من ذلك".

هل يجب أن تجعل قشور الموز جزءًا من روتين العناية بالبشرة؟ من المغري الاعتقاد بأن قوة إصلاح البشرة غير مكلفة وسهلة مثل قشور الموز ، ولكن في الواقع ، الفوائد ضئيلة ، إن وجدت على الإطلاق. إذا كنت تبحث عن مضادات الأكسدة، التزم بالمنتجات المصممة خصيصًا لإفادة بشرتك.

بعض مصادر مضادات الأكسدة الطبيعية يمكنك شرائها كزيوت قائمة بذاتها (فقط استخدم القليل منها) أو ابحث عن الأمصال وغيرها من المنتجات التي تدرجها كمكون.

-زيت الأرجان: يستخدم عادة على الجلد والشعر، ويتم استخلاص هذا الزيت الطبيعي من حبات أشجار الأرجان المغربية له أيضًا خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في موازنة إنتاج زيت الجلد".

-زيت الجوجوبا: هذا الزيت الطبيعي، الذي له أيضًا تأثيرات مضادة للالتهابات يمكن أن تحاكي زيوت بشرتك الطبيعية، مما يساعد في الحفاظ على توازنها.

-فيتامين ج: له تأثيرات مضادة للشيخوخة ويمكن أن يساعد أيضًا في التخلص من تصبغ الجلد ويضيف: "فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة المفضلة من الأفضل استخدامه في الصباح لمنع الضرر من الجذور الحرة التي تحدث على مدار اليوم