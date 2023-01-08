شكرا لقرائتكم خبر عن الجفاف في الشتاء يمكن أن يسبب الإمساك.. 5 نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينسى الجميع أحيانًا أن يستهلكوا كمية كافية من الماء، خاصة في فصل الشتاء، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستوى تناول الماء إلى الجفاف، عندما تصاب بالجفاف، قد تعاني من التعب والنعاس والصداع علاوة على مشكلة الإمساك، لذا في هذا التقرير نتعرف على نصائح للتعامل مع الجفاف في الشتاء والوقاية من الإمساك، بحسب موقع "Health".





الرابط بين الجفاف والإمساكيعمل الماء كثيرًا على جسمك، بما في ذلك الحفاظ على رطوبتك والحفاظ على إشراق البشرة والمساعدة في الهضم عن طريق تكسير الطعام.

من الضروري مراقبة كمية الماء التي تتناولها لأن عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، مما يزيد من مخاطر تقلب المزاج وارتفاع درجة حرارة الجسم وحصوات الكلى والإمساك.

نقص الماء في جسمك يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية بما في ذلك مشاكل في الجهاز الهضمي سيسحب جسمك أي سوائل متاحة لمساعدة الطعام على الحركة عبر نظامك ، وإذا لم يكن هناك ما يكفي من السوائل، فقد يؤدي ذلك إلى الإمساك أو الانتفاخ مع الهضم البطيء هذا هو السبب في أن البقاء رطبًا أمر ضروري.

بشكل عام، يُلاحظ الإمساك أيضًا عندما يعاني الشخص من ارتفاع في درجة الحرارة، أو السفر، أو تناول الكثير من الأدوية عندما يكون هناك قيود على تناول السوائل، أو أثناء الحمل.



5 نصائح للتعامل مع الجفاف 5 نصائح للتعامل مع الجفاف 1. اشرب كمية كافية من الماء: اشرب الماء طوال اليوم لتحافظ على رطوبتك يمكنك حتى ضبط تذكيرات لشرب الماء. 2. تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين: شرب الكثير من المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي والكولا يؤدي إلى الجفاف.

3. الفواكه والخضروات: يمكنك أيضًا إضافة الفواكه والخضروات الغنية بالمياه إلى نظامك الغذائي.

4. الشوربات: إن تناول الحساء المصنوع منزليًا ، وخاصة تلك المطبوخة بالأعشاب والخضروات الموسمية ، سيساعدك على شرب المزيد من الماء.



5. ماء الليمون: يمكن أن يمنحك جرعة من فيتامين سي ويمكن أن يحافظ على رطوبة جسمك.



2. شرب كمية كافية من الماءمن الضروري أن تراقب كمية الماء التي تتناولها. 3. تجنب منتجات الألبانفي بعض الأشخاص، وخاصة أولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ، يمكن أن يؤدي تناول منتجات الألبان إلى الإمساك. يجب تجنب تناول الكثير من الجبن ومنتجات الألبان لتجنب الإمساك. 4. ابق نشيطا بدنيا 2. شرب كمية كافية من الماءمن الضروري أن تراقب كمية الماء التي تتناولها. 3. تجنب منتجات الألبانفي بعض الأشخاص، وخاصة أولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ، يمكن أن يؤدي تناول منتجات الألبان إلى الإمساك. يجب تجنب تناول الكثير من الجبن ومنتجات الألبان لتجنب الإمساك. 4. ابق نشيطا بدنيا تأكد من أن نمط حياتك نشط. البقاء دائمًا على السرير أو الأريكة يمكن أن يجعلك كسولًا ومتعبًا، مما يدعو إلى العديد من المشكلات الصحية. إذا لم يكن لديك وقت لممارسة الرياضة أو اتباع روتين تمرين يومي ، فتأكد من المشي في الصباح والمشي بعد تناول وجبتك.

اتبع هذه النصائح الخمس لتجنب الإمساك: ​1. تناول المزيد من الأليافيمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالبروتين ونظام غذائي غني بالألياف في تقليل خطر الإصابة بالإمساك. يساعد هذا النظام الغذائي على تليين البراز تعد الكمثرى والحمص والبروكلي والتفاح والجزر مصادر رائعة للألياف. بالنسبة للبروتين ، أضف البيض والجبن والعدس إلى نظامك الغذائي.

من خلال تبني هذه التغييرات في نمط حياتك ، يمكنك الحصول على جهاز هضمي صحي وعلاج الإمساك.