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القاهرة - سامية سيد - عاداتنا اليومية هي التي تؤثر على صحتنا بشكل كبير، العادات ليست سوى سلوكيات متكررة تجعلنا نشعر بالرضا وتؤثر على عقولنا بطرق تجعل من الصعب التخلي عنها، حيث يستغرق تكوين عادات جيدة وقتًا، في هذا التقرير نتعرف على 5 عادات جيدة يمكن أن تغير حياتك وصحتك للأفضل، بحسب موقع "Health".
5 عادات جيدة يمكن أن تغير حياتك وصحتك للأفضل 1. اخرج كل صباحالطريقة التي تبدأ بها يومك مهمة وتحدد نغمة اليوم، سيخبرك جميع الأشخاص الناجحين بقوة الاستيقاظ لضوء الشمس إنه مفيد للعقل، من أجل نوم أفضل في الليل ، لمزيد من الإنتاجية والثقة طوال اليوم، وأيضًا للبقاء نشيطًا وإدارة فقدان الوزن.
لا يقتصر الأمر على تزويد الخضروات بالعناصر الغذائية الأساسية التي تحافظ على صحة جسمك ونشاطه فحسب، بل إنها تحتوي أيضًا على الألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة.
أضف كوبًا من الخضروات المفضلة إلى وجبة واحدة على الأقل يوميًا لمدة أسبوع ، ثم ابدأ في إضافة المزيد من الأصناف المتشابهة والمختلفة.
ضع قائمة بعاداتك في الأكل والشرب، واكتب كل ما تأكله وتشربه ، بما في ذلك المشروبات السكرية
ركز على عادات الأكل غير الصحية التي أبرزتها جرب وحدد كل المحفزات التي تجعلك تنخرط في تلك العادات.
تعرف على القليل الذي ترغب في العمل عليه وتحسينه أولاً. بعد ذلك، استبدل تلك العادات غير الصحية بعادات جديدة وصحية.
اشرب كوبًا من الماء عند الاستيقاظ، كوبًا في كل وجبة ، وواحدًا عند النوم الطريقة الأساسية للترطيب هي شرب الكثير من الماء النظيف عن طريق الفم ، لكن حوالي 20% من مدخولنا يأتي من الأطعمة وخاصة الفواكه والخضروات والمشروبات والشوربة. قم بتضمين المزيد من الفواكه والخضروات مثل الفراولة والفلفل والخس في نظامك الغذائي.