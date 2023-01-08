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القاهرة - سامية سيد - عاداتنا اليومية هي التي تؤثر على صحتنا بشكل كبير، العادات ليست سوى سلوكيات متكررة تجعلنا نشعر بالرضا وتؤثر على عقولنا بطرق تجعل من الصعب التخلي عنها، حيث يستغرق تكوين عادات جيدة وقتًا، في هذا التقرير نتعرف على 5 عادات جيدة يمكن أن تغير حياتك وصحتك للأفضل، بحسب موقع "Health".



ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، سواء كانت المشي أو الجري أو اليوجا، تنشط الجسم وتجعلك تسيطر على المشاعر السلبية.2. قم بتضمين طبقك بالخضراواتإن حرمان نفسك من الطعام ليس عادة صحية ما عليك القيام به هو إضافة قيمة لوجباتك يعد تكديس طبقك بالخضار طريقة رائعة لتجديد نظامك الغذائي وفقدان بعض الوزن.

5 عادات جيدة يمكن أن تغير حياتك وصحتك للأفضل 1. اخرج كل صباحالطريقة التي تبدأ بها يومك مهمة وتحدد نغمة اليوم، سيخبرك جميع الأشخاص الناجحين بقوة الاستيقاظ لضوء الشمس إنه مفيد للعقل، من أجل نوم أفضل في الليل ، لمزيد من الإنتاجية والثقة طوال اليوم، وأيضًا للبقاء نشيطًا وإدارة فقدان الوزن.

لا يقتصر الأمر على تزويد الخضروات بالعناصر الغذائية الأساسية التي تحافظ على صحة جسمك ونشاطه فحسب، بل إنها تحتوي أيضًا على الألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة.



أضف كوبًا من الخضروات المفضلة إلى وجبة واحدة على الأقل يوميًا لمدة أسبوع ، ثم ابدأ في إضافة المزيد من الأصناف المتشابهة والمختلفة.



3. احتفظ بمذكرة تناول الطعامتعد مفكرة أو دفتر يوميات الطعام طريقة رائعة لتتبع عاداتك الغذائية يمكن أن يساعدك في العثور على المناطق التي يمكن أن تستخدم بعض التغيير والتبديل.

ضع قائمة بعاداتك في الأكل والشرب، واكتب كل ما تأكله وتشربه ، بما في ذلك المشروبات السكرية

ركز على عادات الأكل غير الصحية التي أبرزتها جرب وحدد كل المحفزات التي تجعلك تنخرط في تلك العادات.

تعرف على القليل الذي ترغب في العمل عليه وتحسينه أولاً. بعد ذلك، استبدل تلك العادات غير الصحية بعادات جديدة وصحية.



حتى الصحة النفسية تتعزز بساعات كافية من النوم الجيد، تحدث بعض أهم العمليات مثل الإصلاح والتعافي والتجديد وإزالة السموم وإعادة التدوير ونمو العضلات والتوازن الهرموني والسكر خلال مراحل النوم الأعمق. 5. شرب المزيد من الماءتعد زيادة تناول الماء تحولًا صحيًا يمكنك التركيز عليه في تحديد الأولويات الماء ضروري للغاية لحياة صحية. إنه يؤثر على وظائف جسمك، من قلبك إلى عضلاتك، وعقلك ، والتمثيل الغذائي الخاص بك.



4. احصل على قسط كافٍ من النوميساعدنا النوم الجيد على العمل بشكل أفضل وهو مهم للغاية للحفاظ على صحة جيدة، عقليًا وجسديًا.

اشرب كوبًا من الماء عند الاستيقاظ، كوبًا في كل وجبة ، وواحدًا عند النوم الطريقة الأساسية للترطيب هي شرب الكثير من الماء النظيف عن طريق الفم ، لكن حوالي 20% من مدخولنا يأتي من الأطعمة وخاصة الفواكه والخضروات والمشروبات والشوربة. قم بتضمين المزيد من الفواكه والخضروات مثل الفراولة والفلفل والخس في نظامك الغذائي.