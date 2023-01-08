هل يمكن أن يسبب انخفاض هرمون التستوستيرون القلق والاكتئاب؟

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القاهرة - سامية سيد - الأندروجينات، بما في ذلك التستوستيرون هي الهرمونات التي تعطي الناس خصائصهم "الذكورية" و"الأنثوية"، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في سن البلوغ، وتطور الجهاز التناسلي الجنسي لديك، وقدرتك على الإنجاب.

وحسب ما ذكره موقع WEBMED يمكنك التفكير في جميع الهرمونات، بما في ذلك الأندروجين، مثل المفاتيح الموجودة على لوحة الدوائر الكهربائية: عندما يتم تشغيل أو إيقاف إنتاج هذه الهرمونات، تحدث أشياء مختلفة، يمكنك تجربة التغيرات الجسدية والعقلية والعاطفية كلما زاد إنتاج هذه الهرمونات أو انخفض أو توقف تمامًا، ويمكن أن تختلف شدة هذه التغييرات بشكل كبير من هرمون إلى آخر وهذه التغييرات لا تحدث في الفراغ عندما تتغير مستويات أحد الهرمونات، قد يتغير الآخرون في الاستجابة، قد تعني زيادة أحد الهرمونات انخفاضًا في هرمون آخر، وعندما يكون لديك هذه الاختلالات الهرمونية، يمكن أن تتسبب في ظهور مجموعة متنوعة من الحالات.

تميل مستويات هرمون التستوستيرون إلى الانخفاض بشكل طبيعي مع تقدمك في العمر، ولكنها يمكن أن تتقلب أيضًا لأسباب عديدة، تظهر الدراسات أن هذه التغييرات في هرمون التستوستيرون يمكن أن تؤثر على مزاجك بطرق مختلفة ويمكن أن تحدث هذه التغييرات استجابةً للعديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك الإجهاد وقلة النوم والتغيرات في نظامك الغذائي والشيخوخة وزيادة أو تقليل نشاطك البدني.

إذا كانت مستويات هرمون التستوستيرون لديك مرتفعة للغاية ، على سبيل المثال ، فقد تشعر بالانزعاج أو الغضب سريعًا بالمقارنة، يمكن أن يجعلك انخفاض هرمون التستوستيرون تشعر بالتعب الشديد أو الاكتئاب أو الضعف أو انخفاض الطاقة.

الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدد التناسلية، أو هرمون التستوستيرون المنخفض، سيقولون غالبًا إنهم لا يملكون طاقة ، ولا رغبة في ممارسة النشاط الجنسي، وأنهم لاحظوا انخفاضًا في كتلة العضلات".

في الواقع، غالبًا ما يرتبط قصور الغدد التناسلية بزيادة كتلة الدهون وانخفاض كتلة العضلات ، مما قد يؤدي إلى السمنة ومخاطر صحية أخرى ، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية هذه كلها علامات وأعراض شائعة قد تترافق مع انخفاض هرمون التستوستيرون ".

علامات وأعراض انخفاض هرمون التستوستيرون والاكتئابيشترك انخفاض هرمون التستوستيرون والاكتئاب في الكثير من نفس الأعراض، بما في ذلك:

الانفعال.

تقلبات المزاج.

انخفاض الرغبة الجنسية.

التعب.

عدم وجود الحافز.

الانسحاب الاجتماعي.

القلق.

صعوبة في التركيز.

النوم المتقطع والأرق.

"عندما نقول أن الناس مكتئبون غالبًا ما نصف شخصًا ما بأنه يعاني من انخفاض الطاقة ولا يرغب في المشاركة في الأنشطة التي تجلب له المتعة عادةً فهذه أشياء شائعة نراها مع انخفاض هرمون التستوستيرون أيضًا في بعض الأحيان يشخص خطأ الأشخاص فعليًا بالاكتئاب السريري وقد يكون لديهم بدلاً من ذلك انخفاض في هرمون التستوستيرون أو قصور الغدد التناسلية، لذلك من المهم استبعاد سبب مادي للحالة ، مثل قصور الغدد التناسلية ، قبل العلاج.

قد تترافق الأعراض الجسدية المختلفة مع الاكتئاب أو انخفاض هرمون التستوستيرون، وقد يشتكي الأشخاص المصابون بالاكتئاب من آلام الظهر أو آلام الرقبة، لكن قد لا يعانون من أعراض أخرى مرتبطة عادةً بانخفاض هرمون التستوستيرون والتي تشمل:

-انخفاض في كتلة العضلات.

-زيادة في أنسجة الثدي.

-فقدان القوة.

-زيادة الوزن المفاجئة.

الضعف الجنسي لدى الرجال

وإذا كنت تعاني أيضًا من الاكتئاب أو حتى من اضطراب القلق ، فقد تزداد الأعراض سوءًا بمرور الوقت إذا أدى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون إلى مزيد من الانخفاض في الأداء الجنسي والرغبة الجنسية.

إذا أتيت لرؤية طبيبك مصابًا بأي من هذه الأعراض، خاصة إذا كان لديك شكل من أشكال الخلل الوظيفي الجنسي، فمن المهم تقييم مستويات هرمون التستوستيرون الكلية والحرة، لأن قصور الغدد التناسلية قد يكون السبب الأساسي

إذا كنت تعاني من أعراض جسدية مثل زيادة الوزن المفاجئة أو انخفاض في الدافع الجنسي وأعراض عقلية وعاطفية أخرى ، يجب عليك التحدث إلى الطبيب حول اختبار مستويات هرمون التستوستيرون لديك، و هناك العديد من خيارات العلاج الفعالة لاستعادة مستويات هرمون التستوستيرون إلى المعدل الطبيعي ، إذا كانت مستويات هرمون التستوستيرون لديك منخفضة بشكل غير طبيعي ولكن حتى إذا اكتشفت أنه ليس لديك مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون ، فإن فهم نتائج الاختبار هذه غالبًا ما يوفر بعض الطمأنينة ويساعد مقدم الرعاية الصحية الخاص بك على فهم وإدارة الأعراض بشكل أفض