شكرا لقرائتكم خبر عن طرق للوقاية من كورونا عند تناول الطعام خارج المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أنه من غير المحتمل أن ينتقل فيروس كورونا من خلال الطعام، إلا أنه لا يزال من الأفضل الالتزام بنظافة اليدين، لذا قبل تناول الطعام عند تحضير وجبات الطعام في المنزل، اغسل يديك بالصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح للوقاية من كورونا عند تناول الطعام خارج المنزل، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

نصائح للوقاية من كورونا عند تناول الطعام خارج المنزل 1- الطعام المجمد آمنعلى الرغم من أن درجات الحرارة المنخفضة تؤخر تعطيل فيروس كورونا فإن الوجبات المجمدة لا ينبغي أن تسبب لك القلق.

الفيروسات غير النشطة غير قادرة على التكاثر أو نشر المرض الذي صُممت من أجله.

غالبًا ما تكون اختبارات الأطعمة المجمدة سلبية لفيروس كورونا، وحتى في حالة وجود فيروس حي، فمن المحتمل أن يكون حمض المعدة قادرًا على تدميره.





2- تناول الطعام المطبوخ

ارتفاع درجات الحرارة غير مضياف لبقاء الفيروسات مع ارتفاع درجة الحرارة، تتعطل الفيروسات بسرعة أكبر.

من غير المرجح أن تدعم الأطعمة التي تم تسخينها من خلال تقنيات مثل الخبز والغليان والمايكرويف الفيروس.

إذا كان شخص ما يأكل في مطعم حيث يوجد الكثير من الاتصال المباشر بين الأشخاص، فقد يكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.4- حافظ على المسافةالعادات الصحية السليمة على الرغم من أن الانتقال من خلال أشياء مثل الطعام هو احتمال بعيد من الضروري استخدام نظافة اليدين المناسبة، خاصة بعد زيارة الأماكن العامة مثل متجر البقالة، وتناول العشاء على بعد مترين ونصف على الأقل من الأشخاص خارج المنزل، وارتداء قناع، والبقاء في المنزل وتجنب المواقف الاجتماعية إذا كنت تشعر بالضيق.

اتبع هذه الاحتياطات عند تناول الطعام بالخارج يجب أن ينصب اهتمامنا بالكامل على منع انتقال العدوى من شخص لآخر وألا ينحرف عن مساره بسبب خطر صغير للغاية يتمثل في التلوث الذي تنتقل عن طريق الأغذية لأن الطريقة الأكثر شيوعًا لانتقال كورونا هي من خلال الاتصال الشخصي هذه بعض الاقتراحات:

3 - تجنب الأماكن المغلقة عند تناول الطعام بالخارجالطريقة الرئيسية لانتشار كورونا هي تنفس الرذاذ التنفسي للأشخاص المصابين، من المرجح أن تصاب بكورونا من رواد المطعم أو الموظفين إذا كنت تتناول الطعام هناك.

-أثناء تناول الطعام، ابق أي شخص خارج منزلك على بعد مترين ونصف

-قبل تناول الطعام أو تحضيره، اغسل يديك.

-استهلك وجبات ومشروبات في المنزل أو في أي مكان آخر بعيدًا عن الناس.

-اغسل الثمار وحضر منتجات اللحوم بشكل صحيح كإجراء احترازي.