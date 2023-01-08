اعتمدي الكمون والبابونج لنحت البطن والخصر

بيروت - نادين محمد - اذا كنت تبحثين عن طرق وحميات غذائية للتخلص من دهون البطن ، ننصحك باتباع مشروب صحي ، المفيد للجسم والذى اثبت فاعليته فى التخلص من دهون البطن والحصول على بطن مثالي، واليك تفاصيل كاملة عن طريقة تحضير مشروب طبيعي للتخلص من دهون البطن العنيدة

وصفة بذور الكمون

المكونات

ملعقة صغيرة من بذور الكمون

كوب من الماء

طريقة الاعداد والتنفيذ

اغلي المكونات السابقة جيدا ثم قومي بشرب الخليط وكرري الوصفة مرة يوميا.

وصفة خل التفاح

المكونات

ملعقة كبيرة من خل التفاح

كوب من الماء الدافئ

طريقة الاعداد والتنفيذ

اخلطي المكونات جيدا ثم اشربي الخليط وكرري الوصفة علي مدار 3 مرات يوميا.

وصفة المرمرية والبابونج

المكونات

ملعقة كبيرة من المرمرية

2ملعقة كبيرة من البابونج

2ملعقة كبيرة من اللافندر

كوب من الماء المغلي

طريقة الاعداد والتنفيذ

قومي بوضع المكونات في الماء المغلي واخلطيهم جيدا ثم اشربي الخليط وكرري الوصفة مرة يوميا.

وصفة الزنجبيل والقرفة

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل المغلي

ملعقة صغيرة من القرفة

3 شرائح من الليمون

كوب ماء مغلي

طريقة الاعداد والتنفيذ

قومي بنقع المكونات جيداا لمدة 10 دقائق ثم اشربي المنقعوع وكرري الوصفة 3 مرات يوميا.

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