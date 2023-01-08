ابر تنحيف الوزن وكيف تعمل

بيروت - نادين محمد -

تعتبر ابر تنحيف الوزن من الطرق الحديثة التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد. وهي شكلت البديل الآمن لأودية التخسيس والمكملات الغذائية التي تساهم في الشعور بالامتلاء والاحساس بالشبع من دون تناول الكثير من الطعام. وتتوفر بأنواع عدة وقد حصل بعضها على موافقة منظمة الغذاء والدواء الاميركية FDA. ويمكن بعد اللجوء اليها الحصول على نتيجة فعالة وسريعة من دون اعراض جانبية خطرة.





من الممكن ان يتم اعطاء ابرز تنحيف الوزن للأشخاص الذين يعانون من السمنة. ويمكن ان ينقسم هؤلاء الى 3 فئات.

1 الاشخاص الذين يعانون من الزيادة المفرطة في الوزن ويحتاجون الى فقدان نصفه تقريباً.

2 من يواجهون المشاكل الصحية التي تنتج عن زيادة الوزن الكبيرة . ويعني هذا مرضى القلب والسكري والعظام والمفاصل.

3 من الممكن ان يلجأ اليها ايضاً اولئك الذين يعانون من الوزن الزائد ولا يستطيعون فقدانه وان قاموا بالجهود اللازمة لذلك مثل اتباع النظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية.



انواع ابر التخسيس



تتوفر هذه الابر بأنواع عدة ومن الضروري ان يتم اختيار احدها تحت اشراف الطبيب الاختصاصي من اجل تجنب وقوع الاخطاء. ومن المفيد التعرف عليها وعلى فوائد كل منها.

ابر فيكتوزا وساكسندا



- هما نوع واحد من الابر مع اختلاف في الاسم التجاري. ويعتبران من اكثر انواع الابر المستخدمة شهرة وقد حازا على موافقة منظمة الغذاء والدواء الاميركية.

- يحتوي هذا النوع على مادة الليراغلوتيد التي تعمل بطريقة مشابهة لهرمونات الجسم الطبيعية. وهي تساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم. وهذا يعني انها تساهم في ضبط الشهية.

- تتوفر على شكل اقلام تحتوي على الدواء ويمكن القيام بواسطتها بالحقن الذاتي تحت جلد البطن او في الذراع بعد استشارة الطبيب الاختصاصي.

- يمكن ان يصل سعر هذه الابر في السعودية الى 1268 ريال سعودي.



حقن بي بي سي PPC للتنحيف

- تحتوي ابر تنحيف الوزن هذه على مادة الفوسفتدايل كولين وهي مادة طبيعية موجودة في جدران خلايا الجسم.

- تعمل هذه الابر على تفكيك الخلايا الدهنية الموجودة في مناطق الجسم المختلفة وتدميرها.

- تساعد على تحويل الدهون المعقدة الى بسيطة. فهي تعمل على تكسيرها ليتمكن الجسم من امتصاصها. وهكذا تنتقل بواسطة الدم الى الكبد الذي يقوم بالتخلص منها نهائياً.

- تستخدم هذه الحقنة في اماكن تجمع الدهون في الجسم مباشرة. وتحتاج كل منطقة عادة الى عدد من الابر يراوح بين 25 و50 ابرة.

حقن ليبوتروبيك



- تسمى الابر الحارقة للدهون. تحتوي على مادة الميثيونين التي تنشط عمل الكبد وتساهم في ازالة الدهون.

- تحتوي ايضاً على مادة تسمى اينوسيتول وعلى الكولين التي تمنع تجمع الكوليسترول الضار في الجسم.



حقن الفيتامين B12



- يساعد هذا الفيتامين على التخلص من الدهون الى حد كبير لأنه يدفع الجسم الى حرقها من اجل انتاج الطاقة. وللحصول على افضل نتيجة من الضروري ان يتم تناوله بشكل منتظم.

- من المفيد استخدام حقن الفيتامين B12 مع حقن ليبوتروبيك للحصول على النتيجة المنتظرة ولمنع الشعور بالحرمان او الجوع.

من المهم عدم اخذ هذه الحقن من دون استشارة الطبيب الاختصاصي. ويجب في موازاة ذلك الحرص على اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية.



محاذير ابر التخسيس



من الممكن ان ينطوي استخدام ابر تنحيف الوزن على بعض المضار وخصوصاً في حال لم يتم ذلك تحت اشراف الطبيب. فإذا تم فعل هذا من قبل اشخاص يعانون من الحساسية على بعض موادها، قد ينتج عنها رد فعل تحسسي خطير. وفي هذه الحالة يجب الذهاب فوراً الى المستشفى.

النتيجة

يمكن ان تبدأ النتيجة بالظهور بعد جلسات عدة، علماً ان معظم الاشخاص يحتاجون الى 5 او 10 جلسات.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق اي من الوصفات



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