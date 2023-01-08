ما فائدة الملح الوردي أثناء الصيام المتقطع؟



بيروت - نادين محمد - حظي ملح الهيمالايا الوردي والصيام المتقطع بشهرة واسعة خلال الأعوام الماضية، ثم ادعاءات تفيد بأن الملح الوردي يساعد في كبح الشهية أثناء الصيام المتقطع . ولكن هل حقا هناك علاقة بين الملح الوردي والصيام المتقطع؟

الملح الوردي

في حين أن بعض محبي الصيام المتقطع يقولون إن تناول وجبة خفيفة بالملح العادي يحافظ على المعدة، فإن معظم خبراء التغذية لا يتفقون مع ذلك. إليك نظرة على الجدل وما إذا كان الملح الوردي يستحق المحاولة أثناء صيامكِ أو لا.

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ما هو الملح الوردي ؟

الملح الوردي

ملح الهيمالايا الوردي هو نوع من الملح المستخرج من جبال سولت رينج في جبال الهيمالايا. يكتسب الملح لونه الوردي من تركيز المعادن المفيدة.



هذه المعادن هي التي تجعل الملح الوردي شائعًا جدًا في أنظمة التغذية الصحية. بالمقارنة مع ملح الطعام والملح وردي لديه مستويات أعلى من الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد كما أقل من الصوديوم كذلك قليلا، وفقا لدراسة نشرت في فبراير 2011 في مجلة الدراسات الحسية .

هل يساعد الملح الوردي في الصيام؟

الصيام المتقطع

الصيام لفترات طويلة يمكن أن يتسبب في فقدان الجسم للماء والصوديوم، ما يؤدي إلى زيادة العطش ، فضلاً عن أعراض مثل انخفاض الطاقة والشعور بالجوع أكثر من المعتاد. لذا تناول الملح الوردي يمكن أن يحد من تلك الآثار الجانبية ويساعد الشخص الذي يصوم على الشعور بجوع أقل.



يقول بعض خبراء التغذية أن هذا أمر منطقي، تساعد المكملات الغذائية بالملح في الحفاظ على حجم دم كافٍ والحفاظ على ترطيب الخلايا، مما قد يساعد في تقليل الجوع.لكن لماذا الملح الوردي بالتحديد؟ يعود إلى تلك المعادن الإضافية.

على غرار ادعاءات شراب القيقب أو سكر جوز الهند كونها مغذية أكثر من السكر الأبيض ، يرى بعض المؤيدين أن الملح الوردي "غني بالمعادن" ، وبالتالي ، مصدر صحي للصوديوم مقارنة بملح المائدة العادي. لكن في الواقع ، الفوائد الإضافية طفيفة جدًا.

السمنة

يقول خبراء التغذية، إن انخفاض الصوديوم ليس مصدر قلق لشخص يصوم 12 إلى 16 ساعة في اليوم إذا كان الجسم حساسًا لدرجة أنه لا يمكنه الاستمرار لمدة 16 ساعة دون زيادة الصوديوم من الملح الوردي ، لكان البشر قد ماتوا منذ فترة طويلة. طالما أنك تشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم وتجدد الملح عندما تأكل ، فإن الصوديوم الذي تفقده أثناء الصيام ليس مصدر قلق كبير.".

علاوة على ذلك ، ليس من المرجح أن يؤثر الملح الوردي على الجوع أكثر من ملح الطعام العادي. على الرغم من احتوائه على مستويات أعلى قليلاً من المعادن ليست كافية لإحداث فرق ملحوظ ، فإن ملح الطعام والملح الوردي سيقللان من الجوع أيضًا.



