القرفة والعسل 4 مرات يومياً لتخسيس الوزن

بيروت - نادين محمد - هل اختبرت هذه التجربة؟ العسل والقرفة معاً من أجل خسارة الوزن! لا نتحدث هنا عن وصفة سحرية، إذ يجب أن يضاف هذان المكونان إلى نظام غذائي سليم وبعض التمارين الرياضية والنتيجة: فقدان الكيلوغرامات المزعجة بسرعة.

فوائد القرفة والعسل للتخسيس

تعلمين أن العسل يحتوي على مضادات الأكسدة والأنزيمات ذات التأثير الإيجابي على الصحة أما القرفة فهي مكوّن واعد فعلاً، إذ أثبتت بعض الدراسات أنها تحفز عملية الأيض وتساعد على خفض مستوى الكوليسترول... إذاً، ألا يجدر بمزج هذين المكونين أن يؤدي إلى نتائج مذهلة في ما يتعلق بخسارتك الوزن؟

مزيج فعال

إمزجي نصف ملعقة وسط من القرفة مع كوب من الماء الساخن ودعي المكونات تبرد. أضيفي ملعقة طعام من العسل العضوي وحركي جيداً ثم تناولي المزيج.

1- في الصباح

أن تبدئي نهارك بشكل جيد على المستوى الصحي يشكل الطريق السليمة لخسارة الوزن والعكس صحيح. إذاً، أضيفي إلى عاداتك الصباحية تناول مزيج العسل والقرفة قبل 30 دقيقة من جلوسك إلى مائدة الإفطار.

لماذا؟ لأن تناول العسل والقرفة صباحاً يساعد على تنشيط جهازك الهضمي وتحفيز عملية الهضم لديك ويمنحك الطاقة.

2 - في الفترة الفاصلة بين الوجبات

إذا كنت تريدين خسارة الوزن، لا شك في أنك تتجنبين تناول الطعام في المدة الفاصلة بين الوجبات. لكن، فلنكسر القاعدة: يمكنك أن تتناولي القليل من مزيج القرفة والعسل لأن هذا يحدّ من شعورك بالجوع ويمنعك من تناول أطعمة تسبب زيادة الوزن.

لماذا؟ لأنّ إضافة القرفة إلى العسل تساعد بشكل مثالي على الحدّ من تناول الأطعمة المؤذية في المدة الفاصلة بين الوجبات وتشكل الحل المثالي لشعورك القوي بالجوع.

3- قبل ممارسة التمارين

إذا كنت تمارسين التمارين الرياضية، ثمة أمور يتعين عليك القيام بها لكي تجعليها أكثر فعالية. فإذا كنت تشعرين بأن جسمك يفقد سوائله بعد قيامك بالتمارين أو بأنك تستنفدين طاقتك، فاعلمي أن تناولك مزيج القرفة والعسل قبل جلستك الرياضية يحول دون ذلك. كما أنه يجعل تمارين القلب أكثر فعالية. جربي الأمر ولن تحتاجي إلى تناول الطعام قبل مرور 30 دقيقة من انتهاء تمارينك، علماً أن المزيج يساعدك على خسارة المزيد من السعرات الحرارية التي قد تكتسبينها من خلال وجبتك اللاحقة.

لماذا؟ يساعدك السكّر الذي يحتوي عليه العسل على مواصلة التمارين، كما أن القرفة تحفز عملية الأيض لديك، ما يعني زيادة فعالية تمارين القلب التي تمارسينها.

4 - قبل الخلود إلى النوم

قد تكون المرحلة الفاصلة بين تناولك طعام العشاء والخلود إلى النوم الأكثر صعوبة في ما يتعلق بسعيك إلى خسارة الوزن. فكيف ستتمكنين من الامتناع عن تناول بعض الأطعمة الضارة؟ إذا كنت تجدين هذا الأمر صعب التحقق، إلجئي إلى هذه الحيلة: تناولي أيضاً مزيج القرفة والعسل.

لماذا؟ لأن هذا المزيج يحدّ من الحاجة الشديدة إلى تناول الطعام ليلاً ويساعد على النوم بشكل أفضل من دون التعرض لمضايقات الشعور بالجوع.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات