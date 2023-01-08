مشروبات لحرق دهون البطن والارداف.. تناوليها قبل النوم

بيروت - نادين محمد -

ترغبين سيدتي فى الحصول على قوام متناسق ورشيق بعيداً عن السمنة وأمراضها ، فالجسم المتناسق من أسرار التألق والجاذبية ، وعادة ترجع مشكلة السمنة إلى وجود عوامل جينية وراثية ، أو نتيجة تناول بعض الأدوية والعقاقير الطبية والتي تزيد من كتلة الجسم أو تناول الأطعمة سريعة التحضير والتي تكون مشبعة بالدهون .وبما أن الوصفات الطبيعية هى من إحدى الطرق الآمنة على صحتك إليك بهذا المقال مشروبات تخسيس لحرق دهون الجسم تناوليها قبل النوم لتحصلي على النتيجة المرجوة.

وصفات طبيعية لحرق دهون الجسم :

القرفة والزنجبيل

المكونات

نصف ملعقة صغيرة من القرفة .

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل .

نصف ملعقة صغيرة من الكمون .

عصير نصف ليمونه .

كوب من الماء .

طريقة التحضير

1. في وعاء على النار نخلط كلاً من القرفة والزنجبيل والكمون بالماء ونتركه حتي يغلي .

2. نترك الخليط حتى يبرد ثم نضيف عليه عصير نصف الليمونة .

3. يمكننا تناول هذه الوصفة قبل الوجبات بحوالي ٣٠ دقيقة .

البقدونس والليمون

المكونات

حزمة من البقدونس المفروم .

٧ فصوص ثوم .

كوب ونصف ماء .

ليمونة .

طريقة التحضير

1. نقطع الليمون والثوم ثم نضعهم في وعاء على النار حتي يصل إلى مرحلة الغليان .

2. نرفع الخليط من على النار ثم نضيف إليه البقدونس المفروم ونتركه لمدة ٢٤ ساعة .

3. نشرب من هذا الخليط كل يوم قبل تناول وجبة الإفطار ولكن يراعي تجنب هذه الوصفة إذا كانت هناك مشاكل فى المعدة .

الفاصوليا والكوسا

المكونات

٥ حبات من ثمرة الفاصوليا .

ثمرة من الكوسا متوسطة الحجم .

طريقة التحضير

1. في وعاء على النار نضع المكونات معاً ونسلقهم جيداً .

2. نضرب المكونات فى الخلاط وذلك لكي نحصل على مزيج يشبه العصير .

3. تناول هذا المزيج قبل الوجبات يومياً حتي نحصل على أفضل النتائج .

الليمون والنعناع

المكونات

عصير نصف ليمونه .

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل .

نصف ملعقة صغيرة من أوراق النعناع المطحون .

نصف ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر .

نصف ملعقة صغيرة من الكمون .

كوب من الماء .

طريقة التحضير

1. نمزج المقادير معاً وفي وعاء على النار نضعهم .

2. نترك الخليط على النار حتى الغليان .

3. نصفي الخليط ونتناوله بشكل يومي قبل تناول الطعام ولمدة أسبوعين .

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق اي من الوصفات

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