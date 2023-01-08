بيروت - نادين محمد - إذا كنت تعانين من قصور الغدة الدرقية يمكنك اتباع رجيم مرضي خمول الغدة الدرقية، فهو من الرجيمات الفعالة لتعزيز وظيفة الغدة الدرقية؛ حيث تفرز الغدة الدرقية الهرمونات التي تنظم النمو والنوم ودورة الطمث.

في بعض الأحيان، يمكن أن تصبح الغدة الدرقية غير نشطة أو مفرطة النشاط، ويمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى اضطراب الدورة الشهرية، وزيادة الوزن، والإمساك، وتضخم الغدة الدرقية بالإضافة إلى انتفاخ الوجه؛ لذلك وفقًا لموقع بولد سكاي يوصى باتباع رجيم مرضى خمول الغدة الدرقية لتعزيز وظيفة الغدة الدرقية.

رجيم مرضى خمول الغدة الدرقية

1. الملح المعالج باليود

الصورة من موقع freepik

وفقًا لجمعية الغدة الدرقية الأمريكية، فإن اليود يجب إدخاله في رجيم مرضى خمول الغدة الدرقية فهو ضروري لإنتاج هرمون الغدة الدرقية، ويمكن أن يؤدي نقص اليود إلى قصور وتضخم الغدة الدرقية نظرًا لأن جسمك لا يستطيع إنتاج اليود بشكل طبيعي، يجب عليك تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية جيدة من اليود، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي تناول الملح المعالج باليود.

2. المكسرات

تعد المكسرات هي مصدر كبير لمعدن السيلينيوم الذي يساعد على تحفيز هرمون الغدة الدرقية غير النشط وتحسن مستويات هرمون الغدة الدرقية.

يساعد السيلينيوم أيضًا في تقليل الالتهاب، ويمنع تكاثر الخلايا السرطانية، ولكن لا يجب الإفراط في تناول الطعام حيث قد يؤدي ذلك إلى الغثيان والإسهال والقيء.

الصورة من موقع freepik

3. السمك

تعد الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والسيلينيوم، تساعد الأحماض الدهنية أوميجا 3 على خفض نسبة الكوليسترول الضار، والسيلينيوم يحافظ على هرمون الغدة الدرقية.

يمكنك تناول السلمون والسردين والتونة لعلاج قصور الغدة الدرقية، ويمكنك تناول 3-5 أوقيات من الأسماك كل يوم، والتأكد من عدم الإفراط في طهي السمك.

4. المرق

الصورة من موقع AdobeStock

يحتوي المرق على الأحماض الأمينية الجلايسين والبرولين التي تساعد في إصلاح بطانة الجهاز الهضمي وتحسين قصور الغدة الدرقية. ثانيًا، يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى كسر عظامك، ويمكن أن يساعد تناول المرق في تقوية عظامك خاصة مرق العظام وتناول كوب من مرق العظام على الغداء أو العشاء وإضافة بعض الخضار.

5. الألبان قليلة الدسم

الحليب قليل الدسم واللبن والجبن غنية باليود والسيلينيوم التي تساعد على تعزيز إنتاج هرمون الغدة الدرقية وتنشيطه. كما أنها غنية بالحمض الأميني التيروزين الذي يساعد في مكافحة أعراض قصور الغدة الدرقية مثل الاكتئاب والتعب.

يجب تناول كوب من الحليب ونصف كوب من الزبادي ونصف كوب من الجبن يوميًا لزيادة مستويات هرمون الغدة الدرقية.

6. لحم بقري ودجاج

الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أيضًا تسريع وظيفة الغدة الدرقية من خلال تزويد جسمك بالكميات المطلوبة من الزنك، ويوجد في الغالب في لحم البقر والدجاج لذا عليك تناول ما لا يقل عن 3 شرائح من صدور الدجاج أو قطع اللحم البقري الخالية من الدهون لزيادة إنتاج هرمون الغدة الدرقية، وتعمل مكملات الزنك أيضًا على تحسين التوازن الهرموني.

7.البيض

يعتبر البيض، وخاصة صفار البيض، مصدرًا كبيرًا لليود، ويمكن أن يساعد في تخفيف قصور الغدة الدرقية عليك تضمين البيض الكامل 2-3 مرات في الأسبوع في نظامك الغذائي.

الصورة من موقع AdobeStock

8. القشريات

تمتلئ أسماك القشريات مثل الجمبري وسرطان البحر باليود والزنك. ويمكن أن يساعد اليود والزنك في زيادة إنتاج هرمون الغدة الدرقية؛ لذا تناول ما لا يقل عن 3 أوقيات من أسماك القشريات لتحسين مستويات الغدة الدرقية.

المصدر : موقع بولد سكاي

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