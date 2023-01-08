بيروت - نادين محمد - فوائد حليب الكاجو عديدة فهو غني أيضاً بالأحماض الدهنية المفيدة والمعادن والفيتامينات وهو مثالي للأفراد الذين يعانون من حساسية عدم تحمل اللاكتوز حيث يعتبر حليب الكاجو بديلاً رائعاً لحليب البقر، كما أنه يحتوي حليب الكاجو غير المحلى ويحتوي حليب البقر أيضاً على عدد أقل من السعرات الحرارية والسكريات؛ لذا فهو مغذٍّ ودسم للغاية.

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ومتعدد الاستخدامات ويمكن استخدامه بطرق مختلفة.

يعد الكاجو غني جداً بالأحماض الدهنية غير المشبعة المعززة للصحة بالإضافة إلى الألياف الغذائية والبروتينات والمعادن ومركبات الفينول المضادة للأكسدة، إليك وفقاً لموقع هيلث لاين فوائد حليب الكاجو.

1. فوائد حليب الكاجو يعزز صحة القلب

يحتوي حليب الكاجو على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، وهي مفيدة للقلب ويساعد الكاجو في خفض مستويات ضغط الدم بشكل كبير ويفيد الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، إلى جانب ذلك، وجد أنه يقلل من مستويات الكوليسترول الضار والكوليسترول الكلي.

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فائدة أخرى رائعة لحليب الكاجو هي أنه لا يحتوي على أي كولسترول حيث يمكن تناوله لتقليل مستويات الكوليسترول المتزايدة التي تعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة.

2. يساعد في إنقاص الوزن

فوائد حليب الكاجو وهو يحتوي حليب الكاجو على حمض اللاكارديك، وهو مركب حيوي يحد من تراكم الدهون مما يساعد في تجنب زيادة الوزن.

حليب الكاجو منخفض السعرات الحرارية مقارنة بحليب البقر وحتى حليب اللوز. قد يكون هذا هو البديل الأفضل لمن يتبعون نظاماً لإنقاص الوزن.

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3. يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

قد تساعد العديد من المركبات المضادة للأكسدة، بما في ذلك حمض Anacardic وcardanols وcardols في الكاجو في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

قد يساعد الإينوزيتول وحمض الأناكارديك الموجودان في الكاجو أيضاً في منع نمو الخلايا السرطانية وتقييد حركتها إلى أجزاء أخرى من الجسم. إلى جانب ذلك، تحتوي هذه المكسرات أيضاً على البورون، والذي لديه القدرة على تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

4. فوائد حليب الكاجو يعزز صحة العظام

يحتوي حليب الكاجو على الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين د، وكلها ضرورية لصحة العظام. فيتامين د حيوي لامتصاص الكالسيوم والفوسفور، مما يساعد على المساهمة في تكوين عظام قوية وصلبة والوقاية من الأمراض المرتبطة بنقص الكالسيوم.

يوصى باستهلاك 1000 إلى 1500 مجم من الكالسيوم وما لا يقل عن 400 وحدة من فيتامين د يومياً للحفاظ على صحة العظام.

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5. فوائد حليب الكاجو يمنع حصوات المرارة

قد يمنع الكاجو تكوين حصوات المرارة ويقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري. في إحدى الدراسات، في أكثر من مليون شخص تم توثيقهم على مدى 20 عاماً، كانت النساء اللائي تناولن أكثر من 5 أونصات من المكسرات أسبوعياً أقل عرضة بشكل ملحوظ لاستئصال المرارة من النساء اللائي تناولن أقل من 1 أونصة من المكسرات كل أسبوع. بهذه الطريقة، فإن إضافة حليب الكاجو إلى نظامك الغذائي قد يساعد في منع أمراض المرارة.

6. فوائد حليب الكاجو يعزز صحة العين

الكاجو غني بمضادات الأكسدة ويساعد في تعزيز صحة العين. كما أنه يمنع أو يبطئ حالات العين المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي (الذي يسبب فقدان البصر)؛ لأنه غني بالمركبات النشطة بيولوجياً ومضادات الأكسدة مثل β ‐ كاروتين.

ولوتين وزياكسانثين. إلى جانب ذلك، تمتص هذه الكاروتينات الضوء الأزرق الضار الذي يدخل العين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض العين. β ‐ كاروتين قد يساعد أيضاً في تقليل مخاطر إعتام عدسة العين.

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المصدر : موقع هيلث لاين

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