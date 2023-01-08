شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد أن تعرفه عن الميلانوما وهل يجعل الحمل أكثر خطورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الميلانوما أو الورم الميلانيني هو شكل أكثر خطورة من سرطان الجلد، ولكن فوجئ الباحثون مؤخرًا باكتشاف أن المرض يشكل تهديدًا أكبر إذا كنت حاملاً أو أنجبت طفلاً مؤخرًا.

وحسب ما ذكره موقع health على الرغم من أن الورم الميلانيني آخذ في الارتفاع (خاصة في هذه الفئة العمرية)، فأن عددًا قليلاً جدًا من النساء الحوامل يصبن بسرطان الجلد.

ومع ذلك، إذا كنت حاملاً أو تفكر في الحمل ، فأنت بحاجة إلى معرفة عوامل الخطر ومراقبة علامات سرطان الجلد.

ما الذي يعرضك لخطر أكبر؟

الخطر الأكثر وضوحًا هو الإصابة بالفعل بسرطان الجلد، إذا كنت مصابًا بسرطان الجلد النشط أو النشط مؤخرًا ، فهذا يمثل خطرًا كبيرًا جدًا".

يسرد العديد من العوامل الأخرى التي تضعك في فئة المخاطر العالية:

-أي نوع من التاريخ الشخصي للإصابة بسرطان الجلد.

-تاريخ قوي من سرطان الجلد في عائلتك.

-أي شامات على جسمك.

-حروق الشمس المفرطة.

"إذن ما يعنيه ذلك ، إذا كنت مريضًا في فئة مخاطر أعلى ، يجب أن ترى طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك على أي حال"

ما هي العلامات التحذيرية التي يجب أن تنتبه لها؟

إذا كنتِ حاملًا وتندرجين في الفئة عالية الخطورة ، فيجب عليكِ إجراء فحص ذاتي شهريًا خلال فترة الحمل وطوال العام بعد ولادة طفلك.

ما هى علامات سرطان الجلد؟

-عدم التماثل ، إذا قمت برسم خط وهمي أسفل مركز الشامة، فهل سيتطابق كلا النصفين؟ إذا لم يفعلوا ذلك ، فهو غير متماثل وهو علامة تحذير للورم الميلانيني.

-الحدود تكون حدود الشامة الحميدة ناعمة ومستوية و يمكن أن تشير الحدود غير المنتظمة إلى سرطان الجلد.

-اللون مجموعة متنوعة من الألوان، حتى ظلال مختلفة من نفس اللون ، داخل الشامة الخاصة بك هي إشارة تحذير، الشامة السوداء الداكنة هي علامة تحذير أيضًا.

-القطر، سبب آخر للقلق هو إذا كان قطر الآفة المشتبه بها أكبر من 6 مم.

-الارتفاع أهم علامة تحذير هي إذا تغير حجم الشامة أو نسيجها ، أو بدأت في النزف.

يمكن أن تحدث هذه التغييرات بشكل طبيعي عند الحوامل لأن الحمل يؤدي إلى تغيرات هرمونية في الجلد، و ونتيجة لذلك ، لا يأخذ الكثير من الناس هذه العلامات على محمل الجد لأن والدتهم أو صديقهم سيخبرهم أن نفس الشيء حدث لهم وهذا أمر طبيعي لكنها ليست بالضرورة طبيعية هذه العلامات التحذيرية كلها مقلقة.

بالإضافة إلى التحقق من تغيرات الجلد والشامة ، أخبر طبيبك عن التعرض المفرط للشمس أو الدباغة ، أو التاريخ الشخصي العائلي لسرطان الجلد.

توقع من طبيب الأمراض الجلدية أن يعطيك فحصًا كاملاً للجلد من الرأس إلى أخمص القدمين، ويجب على أي امرأة حامل ولديها عوامل خطر أن ترى طبيب الأمراض الجلدية مرتين على الأقل أثناء الحمل أو في كل ثلاثة أشهر، استمري في فعل ذلك بعد عام على الأقل من الحمل لأننا وجدنا أنك ما زلت معرضة لخطر كبير خلال تلك الفترة."