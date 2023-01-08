شكرا لقرائتكم خبر عن من صحة العين إلى محاربة الشيخوخة.. اعرف الفوائد الصحية لـ 4 أنواع من المربات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المربى عبارة عن فاكهة يتم إنتاجها غالبًا باستخدام السكر والتوابل والفاكهة الغنية حيث يتم غلي كمية محددة من الفاكهة في السكر، يتم إضافة التوابل والخلاصات مثل ماء الورد كلمسة نهائية، وسواء تم تقديمها جافة أو مع شراب، يمكن أن توفر لنا المربع مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية إذا تم تحضيرها بالمكونات الصحيحة، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".



إليك بعض المربات التي قد تكون مثالية لفصل الشتاء: ​1. مربى تفاحإذا تناولت مربى التفاح مع وجبة الإفطار، ستحصل على تأثيرات ملحوظة يمكنك تجنب العديد من الأمراض إذا كنت تستهلك تفاح مربى بشكل يومي، يمنح بشرتك الحياة، ويساعد في تقليل التجاعيد والعيوب وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة في الجسم وتؤخر عملية شيخوخة الجلد، بالإضافة إلى أنه قادر على تعزيز إنتاج الكولاجين والحفاظ على صحة الجلد.

2. مربى البرتقالبالنظر إلى أن البرتقال مصدر كبير لفيتامين سي ، فإن له العديد من المزايا، يمكن استخدام كل من الجلد البرتقالي واللب في صنع هذه المربى. 3 . مربى الزنجبيل جاجري جينجر مربى لذيذة ومليئة بالمزايا الصحية، نحن جميعًا على دراية بالنكهة اللذيذة لشاي الزنجبيل ، من المعروف أن الزنجبيل يعزز المناعة وهو مفيد في فصل الشتاء.

4. مربى الجزر من أفضل أنواع المربات للبشرة هو مربى الجزر، غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين أ وفيرة فيها ، حيث تعمل كدرع يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، تجف البشرة والشعر والأظافر عندما يكون هناك نقص في فيتامين أ. يمكن تجنب أعراض الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد وجفاف الجلد والتصبغ والعيوب وحب الشباب وتفاوت لون البشرة، يساعد تناول ما يكفي من مربى الجزر في تأخير عملية الشيخوخة يزيد الجزر من مستويات البيتا كاروتين ، وهو مضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف الناتج عن عمليات التمثيل الغذائي في الجسم.