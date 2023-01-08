شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب هتخليك تاكل القرنبيط.. صحة قلبك وإنقاص وزنك أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القرنبيط النباتي مغذٍّ بشكل لا يصدق ويقدم قدرًا كبيرًا من الفوائد الصحية، بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على مكونات نباتية خاصة قد تقلل من خطر الإصابة بعدد من الأمراض ، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب، وإضافته إلى نظامك الغذائي أمر بسيط للغاية ومناسب لفقدان الوزن، على الرغم من احتواء القرنبيط على نسبة عالية من الفيتامينات، إلا أنه يحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية في الواقع ، يحتوي القرنبيط على بعض الفيتامينات والمعادن الأساسية وإليك الفوائد الصحية ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

قالت أخصائية التغذية لوفنيت باترا ، إن القرنبيط هو أحد الخضروات الأكثر شيوعًا في فصل الشتاء والتي تنتمي إلى عائلة الكرنب ، والتي تشمل أيضًا القرنبيط واللفت هذه الأزهار الجميلة المليئة بالمغذيات المثيرة للإعجاب تحمل عددًا لا يحصى من الفوائد الصحية:





1. عالية في مادة الكولينيحتوي القرنبيط على نسبة عالية من الكولين ، وهو عنصر غذائي أساسي ضروري لبناء الحالة المزاجية والذاكرة وقوة الدماغ، الكولين هو لبنة البناء الرئيسية للأستيل كولين ، وهو رسول كيميائي يشارك في إرسال إشارات إلى الجهاز العصبي المركزي ، كما يدعم صحة خلايا الدماغ.





2. ساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطانالقرنبيط هو نوع من الخضروات الصليبية ، يرتبط بالبروكلي واللفت وبراعم بروكسل والكرنب الأخضر والفجل، تحتوي هذه الخضار على مركبات تسمى الجلوكوزينات ، وهي مواد كيميائية تحتوي على الكبريت والتي تساهم في قمع تطور السرطان في الجسم.





3. قد يدعم التوازن الهرمونيتحتوي هذه الخضار الرائعة أيضًا على مركب نباتي - إندول -3 كاربينول (13 درجة مئوية) وهو عبارة عن إستروجين نباتي، يساهم هذا الإستروجين في موازنة الهرمونات في الجسم.





4. تساعد في محاربة الالتهاب يحتوي القرنبيط على بعض من أقوى مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وكيرسيتين وحمض سيناميك وبيتا كريبتوكسانثين، يمكن أن تساعد هذه في تقليل الإجهاد التأكسدي في جسمك ومحاربة الالتهاب.





5. يعزز صحة القلبالقرنبيط نبات صديق للقلب بفضل مركب نباتي يسمى سلفورافان، يعمل السلفورافان كمضاد للأكسدة ، ويقلل من الضرر الالتهابي الناجم عن الإجهاد التأكسدي ، وهي عملية تلعب دورًا رئيسيًا في تطور أمراض القلب.