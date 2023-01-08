شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يطورون لقاحا للسرطان لقتل ومنع سرطان الدماغ فى وقت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء طريقة جديدة لتحويل الخلايا السرطانية إلى عوامل فعالة مضادة للسرطان، وفي أحدث عمل من مختبر الدكتور خالد شاه في مستشفى بريجهام والنساء، وهو عضو مؤسس لنظام الرعاية الصحية الشامل، طور الباحثون نهجًا جديدًا للعلاج بالخلايا للقضاء على الأورام المستقرة والحث على فترة طويلة مناعة المدى، وتدريب الجهاز المناعي للوقاية من تكرار الإصابة بالسرطان.

واختبر الفريق لقاحهم ثنائي المفعول والقاتل للسرطان في نموذج متقدم للفأر لسرطان الدماغ القاتل لسرطان أرومي دبقي، وحقق نتائج واعدة، وتم نشر النتائج في Science Translational Medicine .

وقال المؤلف خالد شاه مدير مركز الخلايا الجذعية والعلاج المناعي الانتقالي (CSTI): اتبع فريقنا فكرة بسيطةوهي أخذ الخلايا السرطانية وتحويلها إلى قاتلة ولقاحات للسرطان، باستخدام هندسة الجينات، ونقوم بإعادة توظيف الخلايا السرطانية لتطوير علاج يقتل الخلايا السرطانية ويحفز جهاز المناعة على حد سواء لتدمير الأورام الأولية والوقاية من السرطان.

وتعد لقاحات السرطان مجالًا نشطًا للبحث للعديد من المختبرات ، لكن النهج الذي اتخذه شاه وزملاؤه متميز، فبدلاً من استخدام الخلايا السرطانية المعطلة ، أعاد الفريق استخدام الخلايا السرطانية الحية ، والتي تمتلك ميزة غير عادية، فتنتقل الخلايا السرطانية الحية لمسافات طويلة عبر الدماغ لتعود إلى موقع الخلايا السرطانية الأخرى، و بالاستفادة من هذه الخاصية الفريدة ، صمم فريق شاه خلايا الورم الحية باستخدام أداة تحرير الجينات CRISPR-Cas9 وأعادوا توجيهها لإطلاق عامل قتل الخلايا السرطانية، و بالإضافة إلى ذلك ، تم تصميم الخلايا السرطانية المهندسة للتعبير عن العوامل التي من شأنها أن تجعل من السهل على الجهاز المناعي اكتشافها ووسمها وتذكرها ، مما يهيئ الجهاز المناعي لاستجابة طويلة الأمد لمكافحة الورم.

واختبر الفريق الخلايا السرطانية العلاجية المُحسَّنة بتقنية CRISPR والمعتمدة على الهندسة العكسية (ThTC) في سلالات الفئران المختلفة بما في ذلك تلك التي تحمل خلايا نخاع العظام والكبد والغدة الصعترية المشتقة من البشر ، مما يحاكي البيئة المناعية البشرية المكروية. قام فريق شاه أيضًا ببناء مفتاح أمان ثنائي الطبقات في الخلية السرطانية ، والتي ، عند تنشيطها ، تقضي على ThTCs إذا لزم الأمر. كان هذا العلاج الخلوي مزدوج الفعل آمنًا وقابل للتطبيق وفعالًا في هذه النماذج ، مما يشير إلى خارطة طريق نحو العلاج. في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات والتطوير ، اختار فريق شاه هذا النموذج على وجه التحديد واستخدم الخلايا البشرية لتسهيل مسار ترجمة النتائج التي توصلوا إليها من أجل إعدادات المريض.

وقال شاه: "طوال كل العمل الذي نقوم به في المركز ، حتى عندما يكون تقنيًا للغاية ، فإننا لا نغفل أبدًا عن المريض". "هدفنا هو اتباع نهج مبتكر ولكن قابل للترجمة حتى نتمكن من تطوير لقاح علاجي يقضي على السرطان ويكون له تأثير دائم في الطب في نهاية المطاف." لاحظ شاه وزملاؤه أن هذه الاستراتيجية العلاجية قابلة للتطبيق على نطاق أوسع من الأورام الصلبة وأن هناك ما يبرر إجراء مزيد من التحقيقات حول تطبيقاتها.