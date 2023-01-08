بعد وفاة ابن جورج وسوف بسب عملية تكميم معدة .. هذه أبرز مخاطرها

بيروت - نادين محمد - على الرغم من نجاح عمليات تكميم المعدة في علاج السمنة ومنح الكثيرين الرشاقة التي طالما حلموا بها إلا أن تلك المرة لم تأت الرياح كما تشتهي السفن، فقد أودت بحياة ابن الفنان السوري والعربي وديع وسوف ابن الفنان السوري جورج وسوف، إثر تداعيات جراحة عملية لتكميم المعدة والتي خضع لها منذ أكثر من أسبوع ليتعرض لنزيف داخلي أودى بحياته. إليك كل ما لا تعرفينه عن جراحة تكميم المعدة وأهم مخاطرها ومضاعفاتها.

وفقاً لموقع هيلث لاين تعد عملية تكميم المعدة هي عملية جراحية لعلاج البدانة يتم فيها إزالة جزء كبير من المعدة، وتصغير حجم معدتك حيث تزيل عملية تكميم المعدة حوالي 80٪ من معدتك وتقييد تناولك للسعرات الحرارية، وتقبل إشارات الجوع وذلك لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة إكلينيكيًا على تحقيق فقدان الوزن بشكل فعال.

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ماذا تفعل عملية تكميم المعدة؟

يعد تقليل حجم معدتك طريقة بسيطة لتقييد كمية الطعام التي يمكنك تناولها في جلسة واحدة، مما يجعلك تشعرين بالشبع بشكل أسرع كما يقلل من كمية هرمونات الجوع التي يمكن أن تنتجها معدتك وتقليل الشهية والرغبة الشديدة لتناول الطعام .

تكميم المعدة وعلاج جراحي للسمنة

تعد جراحة تكميم المعدة هي علاج جراحي للسمنة والحالات الطبية المتعلقة بالسمنة، ويمكن أن تصبح أكثر فعالية لدى الأشخاص التاليين.

-مقاومة الإنسولين ومرض السكري من النوع الثاني.

-ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم.

-ارتفاع الكوليسترول وأمراض الشرايين.

-مرض الكبد الدهني والتهاب الكبد الدهني.

الصورة من موقع AdobeStock

-متلازمة نقص التهوية بسبب السمنة وانقطاع النفس الانسدادي النومي.

-آلام المفاصل وهشاشة العظام.

هل تكميم المعدة آمن؟

تعد عملية تكميم المعدة آمنة بذاتها، ولكنها تحمل في طياتها بعض المضاعفات، قد تكون خطِرة في بعض الحالات، ولكنها نادرًا ما تؤدي إلى الموت، وخاصة إذا تم التعامل معها في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة.

مخاطر جراحة تكميم المعدة أقل بكثير من مخاطر الإصابة بالسمنة والأمراض المرتبطة بها. كما أن لديها معدلات مضاعفات أقل من العمليات الشائعة الأخرى حيث يتم تنفيذ معظم عمليات تكميم المعدة من خلال تقنيات جراحية طفيفة التوغل، مما يعني ألمًا أقل والتعافي بشكل أسرع.

تعد عملية تكميم المعدة هي عملية قصيرة وبسيطة نسبيًا. يستغرق حوالي 60 إلى 90 دقيقة، وقد يطلب منك الجراح البقاء في المستشفى لمدة يوم إلى يومين بعد ذلك، وبهذه الطريقة، يمكنهم المساعدة في التحكم في الألم وأي آثار جانبية مؤقتة للجراحة، مثل الغثيان.

العوامل المؤثرة في نسبة الموت بعد عملية تكميم المعدة.



الصورة من موقع AdobeStock

كلّما زاد الوزن، زادت احتمالية الوفاة بعد التكميم.

الرجال أكثر عرضة للمخاطر والموت أكثر من النساء.

تزداد نسبة المضاعفات والموت في المرضى المدخنين.

المصابون بداء كرونز والأمراض المناعية.

وجود أمراض مصاحبة للسمنة المفرطة مثل السكري وانسداد الشرايين.

كبار السن، فتجد أنّ احتمالية حدوث المضاعفات والموت بعد عملية التكميم تزداد مع تقدم السن .

المخاطر أو المضاعفات المحتملة لعملية تكميم المعدة

تنطوي جميع العمليات الجراحية على بعض مخاطر حدوث مضاعفات. مع تكميم المعدة، تحدث في أقل من 1٪ من العمليات. تشمل المضاعفات الجراحية ما يلي:

النزيف الشديد.

العدوى.

ردود فعل تحسسية من التخدير.

الإصابة بجلطات الدم.

حدوث تسربات من مكان الجرح في المعدة، الأمر الذي يتطلب جراحة متكررة، ويمكن أن يؤدي التسرب المستمر إلى تكوين ناسور أو عدوى متكررة داخل البطن.

الصورة من موقع freepik

تضرر الأعضاء القريبة من مكان العملية.

المصدر : موقع هيلث لاين

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